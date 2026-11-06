Amici 26, Alex e Clara: chi sono i due allievi e perché lei ha detto no

di Redazione ZON

In sintesi. Ad Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi, il pattinatore Alex ha confessato i propri sentimenti alla ballerina Clara, del team di Ambra Angiolini, nella casetta. Clara ha risposto di non voler iniziare una relazione in questo momento, perché è entrata nella scuola per concentrarsi sulla danza e sulla propria crescita personale.

I punti chiave Alex è un pattinatore e un allievo della scuola di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Clara è una ballerina e fa parte del team di Ambra Angiolini ad Amici 26.

Alex ha confessato i propri sentimenti a Clara nella casetta, dopo averle detto di aver visto in lei qualcosa di speciale.

Clara ha risposto di non voler iniziare una relazione in questo momento.

Clara è entrata nella scuola di Amici 26 per concentrarsi sulla danza e sulla propria crescita personale.

Attenzione: spoiler. Ad Amici 26 il pattinatore Alex ha confessato i propri sentimenti alla ballerina Clara, che ha risposto di non voler iniziare una relazione in questo momento.

Chi sono Alex e Clara, allievi della nuova edizione di Amici

Alex è un pattinatore, allievo della scuola di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Clara è una ballerina e fa parte del team di Ambra Angiolini. Secondo il racconto di Alex, è stata una delle prime persone ad accoglierlo nella casetta.

Cosa ha detto Alex a Clara nella casetta

Alex aveva già confidato ai compagni di essere attratto da Clara e di sentirsi di buon umore in sua presenza. Dopo aver riflettuto, ha deciso di parlarle direttamente.

Nel confronto con Clara, Alex ha detto di aver visto in lei qualcosa di speciale anche oltre il primo impatto: «Vedevo qualcosa di bello in te».

Perché Clara ha detto no ad Alex

Clara ha risposto con gentilezza e ha spiegato di essere entrata nella scuola per concentrarsi sulla danza e sulla propria crescita personale.

«Non sto cercando altro, nel senso che magari intendi te, non sono qui con la testa ancora per queste cose»

Clara ha anche apprezzato il coraggio con cui Alex ha parlato apertamente. Il suo no, quindi, non nasce da antipatia verso di lui, ma dalla scelta di non dare spazio a una frequentazione sentimentale durante questa esperienza.

Alex ha manifestato il desiderio di conoscere meglio Clara. Clara ha ribadito di voler pensare soprattutto al proprio percorso nella scuola di Amici 26.

Domande frequenti Chi sono Alex e Clara di Amici 26? Alex è un pattinatore e Clara è una ballerina, entrambi allievi della scuola di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi. Clara fa parte del team di Ambra Angiolini. Cosa ha detto Alex a Clara ad Amici 26? Alex ha confessato a Clara di essere attratto da lei e ha detto di aver visto in lei qualcosa di speciale: «Vedevo qualcosa di bello in te». Prima di parlarle direttamente aveva già confidato ai compagni i propri sentimenti. Perché Clara ha detto no ad Alex ad Amici 26? Clara ha risposto di non voler iniziare una relazione in questo momento, perché è entrata nella scuola per concentrarsi sulla danza e sulla propria crescita personale. Ha anche apprezzato il coraggio di Alex, e il suo no non nasce da antipatia verso di lui. Di quale team fa parte Clara ad Amici 26? Clara, ballerina della scuola di Amici 26, fa parte del team di Ambra Angiolini.

Immagine di repertorio

Fonte: MondoTV24