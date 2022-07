Le canzoni da riscoprire: l’intramontabile Summer Of ’69 di Bryan Adams

Ci sono poche canzoni che possono vantare lo statuto di “cult” come “Summer of ’69”, il brano divenuto ormai un classico e che ha trasformato Bryan Adams in uno dei musicisti rock canadesi più apprezzati al mondo.

L’attacco iniziale della chitarra con la voce di Bryan che proietta i suoi ascoltatori a bordo di una vecchia macchina che viaggia sulle strade deserte della campagna americana all’ora del tramonto. Ed ecco che si viene catapultati ai ricordi di una lontana estate, quelli che Adams canterà come i suoi “The best days of my life”.

L’idea per Summer Of ’69 risale al 1984, dopo la fine del tour di Bryan Adams per l’album “Cuts Like a Knife”. In quel momento, il musicista canadese aveva già iniziato a lavorare al prossimo disco “Reckless”. Il brano venne scritto il 25 Gennaio, insieme al produttore Jim Vallance, ma subì diverse modifiche e aggiustamenti perché entrambi erano poco conviti della qualità del brano, e iniziarono a considerare di lasciarlo direttamente fuori dall’album.

“Abbiamo lavorato duramente sull’arrangiamento musicale per diverse settimane, forse di più. Abbiamo registrato la canzone in tre o quattro modi diversi e non eravamo ancora convinti di averla fatta bene! Bryan ha anche considerato di eliminare la canzone dall’album Reckless . Ora, 20 anni dopo, quando sento “Summer of ’69” alla radio, onestamente non riesco a ricordare cosa ci abbia infastidito“- affermerà in seguito Jim Vallance.

Molto da pensare diede anche il titolo della canzone. Prima dell’iconico “Summer of ’69”, la scelta del titolo ricadde su “The best days of my life”.

Infatti, nella prima stesura della canzone la frase “Summer of 69” comparve casualmente nella quarta riga della prima strofa, senza ripetersi. Al contrario invece “best days of my life” veniva citata già 7 volte.

Solo quando sia Bryan Adams che Jim Vallance convengono che Summer of ’69 è un titolo migliore, è stato necessario cambiare la canzone con l’obiettivo di rafforzare la scelta di quel titolo. “Il modo più ovvio era ripeterlo ancora un paio di volte. Quindi, abbiamo letteralmente “incastrato” la frase in alcune lacune della canzone. Inizialmente ero preoccupato che suonasse troppo forzato – al punto da essere imbarazzante”- confesserà il produttore, per poi aggiungere: “ma sembra aver superato la prova del tempo“

TESTO DI SUMMER OF ’69

I got my first real six-string

Bought it at the five and dime

Played it ‘til my fingers bled

Was the summer of ’69Me and some guys from school

Had a band and we tried real hard

Jimmy quit and Jody got married

I should’ve known we’d never get far

Oh, when I look back now

That summer seemed to last forever

And if I had the choice

Yeah, I’d always wanna be there

Those were the best days of my life

Ain’t no use in complainin’

When you got a job to do

I spent my evenings down at the drive-in

And that’s when I met you, yeah

Standin’ on your mama’s porch

You told me that you’d wait forever

Oh, and when you held my hand

I knew that it was now or never

Those were the best days of my life

Oh, yeah

Back in the summer of ’69, oh

Man, we were killin’ time

We were young and restless

We needed to unwind

I guess nothing can last forever

Forever, no

YeahAnd now the times are changin’

Look at everything that’s come and gone

Sometimes when I play that old six-string

I think about you, wonder what went wrong

Standin’ on your mama’s porch

You told me that it’d last forever

Oh, and when you held my hand

I knew that it was now or never

Those were the best days of my life

Oh, yeah

Back in the summer of ’69, uh-huh

It was the summer of ’69, oh, yeah

Me and my baby in ’69, oh, oh

It was the summer, summer, summer of ’69

(Yeah)

TRADUZIONE

Ho preso la mia prima vera sei corde

Comprata al discount

La suonai fino a che le mie dita sanguinarono

Era l’estate del ’69

Io e alcuni ragazzi della scuola

Avevamo una band e provavamo duramente

Jimmy se ne andò e Jody si sposò

Avrei dovuto sapere che non saremmo andati lontano

Oh quando mi guardo indietro ora Quell’estate sembrava durare per sempre

E se avessi potuto scegliere

Si, avrei sempre voluto essere là

Quelli erano i più bei giorni della mia vita

Non vale la pene lamentarsi

Quando c’è un lavoro da fare

Passavo le mie sere giù al drive-in

E questo fu quando ti incontrai

Stavi in piedi sulla veranda di tua madre

Mi hai detto che avresti aspettato per sempre

Oh e quando mi hai tenuto per mano

Sapevo che sarebbe stato adesso o mai

Quelli erano i migliori giorni della mia vita

Lì nell’estate del ’69

Ragazzi stavamo perdendo tempo

Eravamo giovani e inquieti

Avevamo bisogno di rilassarci Immagino che niente può durare per sempre – per sempre no

E ora i tempi stanno cambiando

Guarda tutte le cose che sono passate

Qualche volta quando suono quella vecchia sei corde

Penso a te e mi chiedo cosa è andato storto

Stavi in piedi sulla veranda di tua madre

Mi hai detto che avresti aspettato per sempre

Oh e quando mi hai tenuto per mano

Sapevo che sarebbe stato adesso o mai

Quelli erano i migliori giorni della mia vita

Lì nell’estate del ’69