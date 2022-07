Giffoni Film Festival Day 3: una giornata in rosa, con Valentina Romani, Micaela Ramazzotti e Maria Chiara Giannetta

Il terzo giorno del Giffoni Film Festival si è aperto con il benvenuto a tante attrici, sia in erba, che con una lunga carriera alle spalle. Di seguito i video delle interviste a cura dei nostri giornalisti.

Valentina Romani, Naditza di “Mare Fuori”

Bella, sorridente, genuina. Si è presentata così Valentina Romani al Giffoni Film Festival, reduce dalla recente uscita della serie tv targata Rai che le ha regalato il successo: Mare Fuori. In erba, ma con grinta da vendere, la Romani ha concesso un’intervista ai microfoni di Zon

Al Giffoni anche Micaela Ramazzotti e Maria Chiara Giannetta

Sono poi seguite le interviste ad altre due formidabili attrici, più mature e più lanciate nel mondo del cinema, e non solo. Si tratta di Micaela Ramazzotti e Maria Chiara Giannetta.

La prima, attiva nella recitazione da oltre 20 anni, si è presentata al Giffoni accompagnata da sua figlia, avuta dal regista Paolo Virzì, con il quale si è recentemente riappacificato, dopo un periodo di crisi. Alla nostra domanda sui giudizi esterni, la Ramazzotti ha risposto con grande umiltà: “Alle critiche si risponde con l’ascolto, non sempre ti possono dire che sei brava e vai forte,anche perchè sorgerebbero dubbi sulla tua effettiva professionalità“.

La seconda, più giovane, ma con una carriera già avviata nella serialità Rai, ha affrontato con noi un tema non scontato, soprattutto per un’attrice: la parità di genere. Alla nostra domanda sull’ essersi mai sentita effettivamente discriminata in quanto donna, Maria Chiara Giannetta ha risposto così:

Ultima, ma non ultima Cecilia Sala, la nuova promessa del giornalismo italiano. La Sala si occupa di attualità, svolge inchieste e reportage. Inviata in Ucraina, Afganistan, scrive su “Il Foglio”: la stragrande maggioranza del pubblico la considera la degna erede di Oriana Fallaci. É inoltre la voce, creatrice e ideatrice di un interessantissimo podcast su Spotify prodotto da Chora Media, dal titolo “Stories”, che racconta una storia dal mondo ogni giorno. Ecco l’intervista al Giffoni.