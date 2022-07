Mare Fuori: le attrici separate da una suora per un bacio

Una scena che, nell’ascoltarla la prima volta, potrebbe sembrare surreale e ridicola, eppure nel pensarci non si può fare altro che rimanere attoniti e sconvolti riguardo all’episodio che ha coinvolto le attrici della serie Mare Fuori, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson.

Le due ragazze, interpreti di Viola e Kubra, infatti stavano posando per un servizio fotografico nelle strade di Napoli, per la precisione ai Quartieri Spagnoli. Uno degli scatti previsti nello shooting vedeva anche la foto di un bacio tra le due, a cui entrambe le attrici di Mare Fuori hanno acconsentito. La troupe era pronta per girare quando il set viene sconvolto dall’interruzione di una suora che si affretta subito a separare le due ragazze.

Nel video pubblicato dalla stessa Serena De Ferrari, è possibile udire la suora urlare: “Ma che fate”? Al che le due ragazze sono rimaste interdette per un attimo, ma dopo essersi resa conto della situazione, Kyshan Wilson è scoppiata a ridere di fronte alla scenetta che le si palesava davanti.

A nulla sono valse le proteste della troupe che che continuava a ripetere: “Signora, qui noi stiamo lavorando”. Quando la suora decide che è arrivato il momento di andarsene, non si lascia scappare l’opportunità di urlare un’ultima volta: “E’ il diavolo” per poi farsi il segno della croce e invocare “Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”.

Chiaramente, non ci è voluto molto prima che il video che vede coinvolte le due interpreti di Mare Fuori facesse il giro del web e scatenasse un nuovo dibattito social. Per fortuna, non sono mancate aspre critiche al comportamento della religiosa e messaggi di solidarietà verso le due ragazze