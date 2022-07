Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 18 Luglio

Ritorna questa sera alle 20:45 su Rai3 “Un posto al Sole”, la soap opera partenopea più seguita d’Italia. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata del 18 Luglio.

L’aggressione subita in prigione dal padre di Lara darà da pensare al magistrato Eugenio, deciso ora più che mai a sconfiggere i d’Argento. Motivo per cui, il Nicotera non si farà scrupolo a utilizzare le informazioni che gli sono state fornite da Tregara, in modo da dare inizio a una maxioperazione per sconfiggere il temibile clan.

Come si era visto nelle precedenti puntate, Chiara aveva convinto Nunzio ad abbandonare Napoli per sfuggire insieme all’estero. Il suo piano viene presto scoperto dal padre, a cui Nunzio chiede aiuto per procurarsi dei documenti falsi. Stando a quanto riportano le anticipazioni di “Un Posto al Sole”, Franco decide di aiutare la coppia, con il rischio di mettersi sempre più nei guai. Cosa succederà? Riuscirà Franco a cavarsela in modo da poter aiutare a realizzare il sogno di Nunzio e Chiara?

Nel mentre, proseguono le vicende sentimentali di Roberto Ferri, il quale è fuggito a Procida per cercare Marina. Dopo il loro incontro, Roberto le confesserà di essere ancora innamorato di lei e di voler costruire un futuro insieme. Ma, sempre stando alle anticipazioni di “Un posto al Sole”, non ci vorrà molto prima che Lara venga a conoscenza della situazione e architetti un piano di vendetta. Cosa avrà in mente? Un altro piano diabolico che separerà ancora una volta Roberto e Marina? Per scoprirlo non resta che vedere cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al Sole.