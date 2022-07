Un posto al Sole anticipazioni: la puntata dell’ 11 Luglio

Da oggi riparte un nuovo ciclo di puntate delle famosissima soap opera partenopea, Un posto al Sole, in onda dal 1996 e giunta ormai alla sua 5986° puntata. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni previste per l’episodio di questa sera che andrà in onda su Rai3 alle 20:45.

Come è stato mostrato negli episodi precedenti, Raffaele si è visto costretto a confessare il suo segreto a Viola, la quale ha promesso di non dire nulla fino a quando non sarebbe arrivato il momento giusto. Nonostante ciò, l‘arrivo di Eugenio a Napoli mette sempre più alle strette il Giordano. Quest’ultimo infatti si è ormai reso conto che il confronto tra di loro è inevitabile.

Questa situazione di crisi metterà in difficoltà tutta la famiglia e Raffale, per tale motivo, precipiterà sempre più nello sconforto, e gli stessi Viola e Eugenio avranno un feroce scontro.

Nel corso della puntata, come rivelano le anticipazioni di Un posto al Sole, avremmo modo di vedere come procederà la storyline di Susanna, che sta per iniziare il suo periodo di tirocinio. Periodo decisamente non facile visto le tensioni che sono in corso tra i personaggi. Vi sono enormi probabilità, quindi, che per Susanna diventi difficile riuscire a collaborare con il collega di Eugenio. Non resta che vedere come la ragazza affronterà la situazione nel corso dei successivi episodi della soap.

Sempre le anticipazioni di Un posto al Sole, ci confermano che gli spettatori assisteranno al continuo della messa in scena ideata da Lara, che non ha ancora rivelato a Riccardo di aver avuto un aborto. Anzi, la donna è decisa sempre di più a procedere con tale recita per crearsi un ruolo di primo piano nella vita di Ferri. Ma fino a quanto potrà andare avanti con le sue bugie prima che esse si scioglieranno come neve al sole?