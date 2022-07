Calciomercato Inter, manca poco per Bremer in nerazzurro

Ormai siamo al rush finale. Il calciomercato di Serie A quest’anno sembra movimentare in modo entusiasmante l’estate italiana. Marotta sembra stia per finire il suo mosaico, ogni pezzo sta perfettamente andando al suo posto. E se parallelamente l’uscita di Skriniar sta vivendo un periodo di attesa, non si può dire la stessa cosa sulla trattiva per Gelson Bremer. Nelle ultime ore l’Inter ha accelerato notevolmente la sua pressione sul Torino, e pare si stia lavorando su un principio di accordo.

Il giocatore è già da tempo promesso sposo dei nerazzurri, infatti da Gennaio ad oggi ha rifiutato qualsiasi altra destinazione pervenuta a Cairo. Dopo gli acquisti di Giugno, il calciomercato dell’Inter sta vivendo una fase di stallo a causa delle mancate uscite degli esuberi. Per il brasiliano però si è deciso di puntarci forte subito, nonostante non si sia liberato ancora il posto in difesa.

Le richieste del Torino

Ad oggi l’ostacolo più grande è sempre stata l’importante valutazione del giocatore. Cairo infatti valuta il suo difensore 40 mln, cifra importante che l’Inter all’inizio reputava eccessiva. Il patto stipulato tra il difensore brasiliano e il presidente granata al momento del rinnovo infatti permetterebbe infatti la cessione del giocatore a Gennaio per soli 15 mln. Marotta si è chiesto quindi se ne valesse la pena anticipare la concorrenza già adesso, pagando il cartellino del giocatore quasi il triplo sei mesi prima.

Fatte le giuste valutazioni, e mettendosi dei paletti sul proprio calciomercato, l’Inter pare abbia deciso di accettare la valutazione monstre di Bremer. I nerazzurri quindi riconoscono la valutazione del giocatore brasiliano pari a 40 mln, ma allo stesso tempo chiedono ai granata di inserire anche qualche contropartita tecnica. È noto l’interesse del Torino per Casadei, promettente centrocampista della primavera nerazzurra, ed è possibile che proprio lui venga inserito nell’affare. L’Inter però pare voglia mantenere l’opzione riscatto sul giocatore.