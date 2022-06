Calciomercato Psg, avanti per Skriniar: l’Inter studia le alternative

Per l’Inter questa sessione di calciomercato rischia davvero di essere ricordata per sempre. Il pilastro della difesa nerazzurra Milan Skriniar sembra sempre più vicino a vestire i colori del Psg. La società francese, strapotenza economica nel mondo del calcio, è pronta a fare un’offerta per lo slovacco classe 1995. L’Inter studia le alternative, ma se i parigini dovessero davvero provare ad affondare il colpo, difficilmente la società nerazzurra riuscirebbe a dire di no. I milanesi hanno necessità di far cassa, probabilmente uno tra Skriniar e Bastoni partirà ugualmente, e il Psg ha i mezzi per far vacillare praticamente chiunque.

La situazione di calciomercato

Attualmente Milan Skriniar ha una valutazione che supera i 60 milioni di euro. Cifra irrisoria per le casse del Psg, ma significativa per quelle dell’Inter. A fronte di un’offerta di pari valore, o comunque di poco superiore, chiunque sarebbe sul punto di cedere. Lo stipendio del difensore attualmente è pari a 3 milioni a stagione, i parigini gli offrirebbero sicuramente un adeguamento di contratto ben superiore a quanto nelle possibilità dei nerazzurri. Fondamentale a questo punto sarà la volontà del calciatore, che a Parigi guadagnerebbe sicuramente molto più rispetto a quanto guadagnerebbe restando all’Inter, ma lascerebbe un progetto già avviato e consolidato per trasferirsi in una realtà ancora tutta da definire.

Le alternative per l’Inter

L’Inter si sta già guardando intorno. Con il probabile (a questo punto) addio di Skriniar, i nomi più caldi per i nerazzurri sono sicuramente quelli di Bremer e Milenkovic. Il primo, perno del Torino e autentica sorpresa del fantacalcio, ha una valutazione di poco superiore ai 30 milioni di euro. Per il secondo la somma è addirittura leggermente inferiore.