Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 13 giugno

Ritorna questo lunedì il ciclo di appuntamenti con i nuovi episodi della soap opera napoletana Un posto al Sole. Ecco quindi tutte le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda questa sera su Rai3 alle 20:45.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Un posto al Sole, la puntata di oggi sarà ricca di grossi cambiamenti e importanti novità. Infatti, dopo la scelta di Chiara di dichiararsi colpevole, la ragazza deciderà di lasciare Nunzio. La Petrone ha maturato a lungo questa decisione, arrivando alla conclusione che non è giusto che Nunzio si sacrifichi e la aspetti mentre lei è in prigione. E lo stesso Cammarota era rimasto molto spiazzato da questa situazione, non sapendo cosa fare. Tuttavia, resta da vedere come la prenderà una volta venuto a conoscenza della decisione definitiva di Chiara.

Invece, Raffaele continua a mentire alla sua famiglia, sperando così di proteggerla. Nonostante i suoi tentativi nel fingere che tutto vada per il meglio, in molti noteranno la sua agitazione e il suo di comportamento. Che sia finalmente arrivato il momento di confessare la verità?

Nel mentre, Stefano sembra essere una mina vagante. Le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano che dopo dei litigi avuti con Nunzio e Riccardo, il giovane Crovi si getterà dritto tra le braccia di Virginia, con cui trascorrerà una notte insieme. Non ci vorrà poi molto prima che quest’ultima si penta amaramente per il tradimento nei confronti di Riccardo, visto che insieme erano riusciti a costruire una rinnovata intesa. Chissà come reagirà il dottore la notizia del tradimento. Che decida di ritornare da Rossella, la quale continua ancora a pensare a lui nonostante la separazione che si sono imposti?