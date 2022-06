Anticipazioni Un Posto al Sole: ancora scontri tra i fratelli Crovi

Torna questa sera su Rai 3 la serie partenopea Un Posto al Sole, la soap che racconta le vicende degli storici inquilini di Palazzo Palladini, in onda tutte le sere alle 20:45. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni Un Posto al Sole per la puntata del 10 giugno 2022. Tra Riccardo e suo fratello è ancora scontro, a causa della non volontà del primo di vendere la proprietà di famiglia. Il giovane Crovi, davanti al rifiuto alla vendita, andrà su tutte le furie e finirà per prendersela con qualcuno – incolpevole – al Vulcano. Chissà chi sarà il malcapitato.

Raffaele intanto non riesce più a trattenersi. Le minacce del clan Argento sono sempre più insistenti. Nel tentativo di proteggere la sua famiglia dal segreto, si confiderà con Elvira. Ma la donna, non volendo, gli darà un consiglio sbagliato. Cosa gli avrà suggerito di fare la donna?

Secondo le Anticipazioni Un Posto al Sole, Cerri ha deciso di dare una seconda chance a Sarti, concedendo una seconda possibilità. Ma Mariella non è affatto contenta della sua decisione. Furiosa per il tradimento, farà di tutto per convincere l’amico a cambiare idea ed evitare che i due tornino insieme. Riuscirà nel suo intento?

Lo scopriremo rimanendo sintonizzati su Rai 3!