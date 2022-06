Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi come Mercedesz Henger? Sembrerebbe che entrambi vivano ancora con il proprio ex

Isola dei Famosi: bufera di critiche per Edoardo Tavassi, che naufrago di questa 16esima edizione, avrebbe mentito in merito alla sua condizione sentimentale. Tutto sarebbe iniziato quando Mercedesz Henger è approdata sull’isola per corteggiare proprio il Tavassi. Fin da subito tra i due si è creato un buon feeling, al punto che molti sospettavano che gli atteggiamenti della Henger fossero studiati a tavolino perché fin troppo presa.

Ciò che però avrebbe fatto traboccare il vaso e avrebbe spinto Edoardo Tavassi a non volersi più fidare di lei, è stata l’ammissione di vivere ancora in casa con il suo ex fidanzato. Peccato però, che il primo ad avere una condizione simile fuori dal programma è proprio il Tavassi, che è stato “smascherato” a Pomeriggio Cinque da Arianna David. Ospite di Barbara D’Urso, avrebbe raccontato:

“La ragazza misteriosa di Edoardo Tavassi? Io non è che so tantissimo però tempo fa mi sono trovata in un bar con amici, di cui uno che non vedevo da tanto tempo […] E parlando mi fa ‘ma lo sai che Edo vive da tempo a casa con la sua ex fidanzata? Si tratta di una certa Lucia’. Io in quel momento non ho dato molta importanza alla cosa. Quando però l’altra sera l’ho sentito dire che non si fidava di Mercedesz perché lei abitava con l’ex allora mi sono detta ‘il bue che dice cornuto all’asino’. Ha fatto una polemica con Mercedesz e poi lui aveva questo segreto. Spero esca fuori questa cosa prima o poi”.

A confermare queste parole, un altro ospite della D’Urso, Clemente Russo. L’ex naufrago, parlando di Lucia, ha spiegato di come Edoardo la consideri ormai la sua migliore amica. Ma se fosse davvero così, che anche lui condivide casa con la sua ex fidanzata, perché prendersela tanto con Mercedesz?

