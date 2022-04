Barbara D’Urso fuori da Mediaset: quale sarà il futuro della nota conduttrice?

Barbara D’Urso fuori da Mediaset. Il contratto è in scadenza a dicembre, ma quale sarò il suo futuro in televisione?

Barbara D’Urso: dopo il cambio radicale di Pomeriggio Cinque, il contratto in scadenza a dicembre potrebbe non esserle rinnovato. Molti sono, quindi, i punti interrogativi sul futuro della nota conduttrice che solo l’anno scorso aveva inaugurato una vera e propria egemonia su Canale 5. Già diversi mesi fa la Mediaset aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e anche di Live Non è la D’Urso; programmi che avevano reso la D’Urso onnipresente nel palinsesto.

All’inizio della stagione a Barbara D’Urso era stato affidato solo Pomeriggio Cinque e successivamente La Pupa e il Secchione. Per entrambi i programmi è stato previsto un cambio di rotta che in primis ha visto Pomeriggio Cinque più votato alla cronaca che all’intrattenimento a cui ci aveva abituato. Un cambiamento che non è stato gradito dal pubblico di Canale 5, facendo calare gli ascolti del pomeriggio Mediaset.

Non è da escludere, quindi, che anche per Pomeriggio Cinque la fine possa essere vicina, con l’addio definitivo della conduttrice, preceduto anche da un improvviso cambio di studio nel mese di maggio. Il contenitore pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, infatti, verrà spostato nel piccolo studio dove si registrano quotidianamente Mattino Cinque, Tg4, Studio Aperto e TgCom24.

Altro tentativo fallito per Barbara D’Urso è quello di reinventare lo storico programma La Pupa e il Secchione, che però ha generato un certo malcontento da parte dell’azienda. Sembra, infatti, che Mediaset non abbia apprezzato la linea adottata dalla conduttrice, “non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma“, una copia carbone dei programmi già chiusi in precedenza. Inoltre, questa nuova versione de La Pupa e Il Secchione non ha convinto nemmeno il pubblico a casa. Evidente è stato il calo di share puntata dopo puntata.