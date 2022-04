Floriana Secondi rivela: “Mio figlio ha avuto problemi di bullismo”. Il piccolo Domiziano, di 15 anni, ha anche cambiato scuola

FLORIANA SECONDI SVELA: “MIO FIGLIO HA SUBITO BULLISMO”– Floriana Secondi, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, è stata ospite a Verissimo, nota trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin. “Ciao mamma, mi manchi ma sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo” diceva suo figlio Domiziano nel corso del video-messaggio mentre lei era ancora in Honduras (la Secondi è stata poi eliminata dal Reality di Ilary Blasi).

Di lui, Floriana aveva recentemente detto: “Lui è la mia emozione e anche il mio amore più grande”. Domiziano è nato dal grande amore tra Floriana e Mirko. Quest’ultimo è stato un uomo molto importante per l’ex concorrente dell’Isola, che ha detto: “Lui è l’uomo che ho amato di più, lo conoscevo fin da bambino”.

Ma non è tutto: di Domiziano sappiamo infatti che è stato vittima di alcuni episodi di bullismo. La sua mamma, Floriana, ha svelato l’episodio nel corso di una puntata di Storie Italiane. Un periodo difficile che lo ha costretto a cambiare scuola, perché spesso i suoi compagni di classe lo insultavano e lo aggredivano anche fisicamente. Questa estate Domiziano compirà 15 anni e ci auguriamo che si metta definitivamente alle spalle questa brutta parentesi.

