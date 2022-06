Calciomercato Inter, bloccato il “vice Brozovic”! Dettagli e cifre

Le ultime stagioni nerazzurre sono sempre state caratterizzate da un crescendo, nella mole di gioco proposto, e dalla qualità espressa a centrocampo. Una crescita partita agli inizi con Spalletti, coltivata da Conte, e poi evoluta nell’ultima stagione anche da Inzaghi. Tutti e tre questi allenatori hanno utilizzato vari interpreti per sviluppare il proprio gioco a centrocampo. Ma nessuno di loro ha potuto fare a meno della presenza lì in mezzo di Marcelo Brozovic.

Il croato, scoperto tatticamente per primo da Spalletti, ha giocato nelle ultime cinque stagioni nerazzurre nel ruolo di vertice basso di un centrocampo a tre. Il ruolo di mediano, così diverso dal suo stile anarchico che lo ha contraddistinto all’inizio della sua esperienza milanese, lo ha trasformato. Avere dei limiti, fare da filtro per la difesa e dirigere il gioco nerazzurro lo ha reso imprescindibile. Tanto che da anni si cerca una sua controfigura per consentire a Brozo di rifiatare una volta ogni tanto.

La mossa dell’Inter

Ed è così che dopo vari casting nel corso degli anni, i dirigenti nerazzurri sembrano aver finalmente trovato l’uomo giusto. Si tratta del giovane italo-albanese Kristjan Asllani, 20enne proveniente dall’Empoli. Il mediano si è messo il luce nella scorsa stagione dei toscani, stupendo tutti per personalità e qualità fuori dal comune.

Secondo Gianluca Di Marzio, il giovane è ormai stato bloccato dalla squadra meneghina, grazie ad un’offerta da 9 milioni e mezzo di euro presentata nelle ultime ore all’Empoli. In questo modo l’Inter conta di aver sistemato una mancanza che si ha continuamente accusato nelle ultime stagioni.