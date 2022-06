Calciomercato Roma, occasione Bale! Mourinho ci prova

Fino al 2018 era uno dei 5 giocatori più importanti del globo. È incredibile pensare come dopo la finale di Champions League 2017/18 sia partita una sua parabola discente così clamorosa. Ma Gareth Bale, dopo quella doppietta con la quale ha consegnato il trofeo al Real, non è stato più lo stesso. Tante le distrazioni, il golf, gli sfoghi in nazionale, gli scontri con i vari allenatori. Tutto ciò ha fatto precipitare vertiginosamente la carriera del prodigio gallese.

Nemmeno il ritorno a casa, in quel Tottenham dal quale tutto era iniziato, è riuscito a ridargli le giuste motivazioni. Tanto che il Real Madrid ha deciso questa stagione di lasciarlo andare in scadenza di contratto, senza ricavare neanche un centesimo dalla sua nuova avventura calcistica.

Entra in scena Mou

E dunque, mentre Bale cerca una nuova squadra da cui ripartire, tutte le big d’Europa iniziano a farci un pensierino. Nessuno può negare il talento del gallese quando giocava al massimo della sue potenzialità, e sicuramente avrà ancora qualche suo estimatore. Come ad esempio José Mourinho, il quale non ha mai avuto il piacere di poterlo allenare ma che lo vorrebbe con se a Roma.

Secondo il quotidiano spagnolo “El Nacional“, lo Special One avrebbe contattato in prima persona Gareth Bale. In questo Mou sta provando a convincere l’ex asso del Real Madrid a tentare una nuova avventura in Italia, così da schierarlo nel suo tridente offensivo. Che sia la volta buona per la Serie A di godersi il talento del gallese?