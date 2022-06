Bebe Vio: la campionessa presenta Wembrace Games

La campionessa Bebe Vio e l’associazione art4sport ONLUS oggi, durante la conferenza stampa tenutasi alle ore 15 sulla piattaforma Zoom, hanno parlato degli WEmbrace Games, gli ex Giochi Senza Barriere. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Bebe Vio annuncia un imperdibile appuntamento

Lunedì 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma, a partire dalle ore 20.00, Bebe Vio e l’Associazione art4sport ONLUS – fondata dai suoi genitori nel 2009 – presentano WEmbrace Games, gli ex Giochi Senza Barriere che quest’anno compiono 10 anni.

Quale sarà il tema della serata?

Il tema scelto per l’edizione 2022 dei Giochi è la musica, simbolo di unione e di solidarietà.

Wembrace Games: quante saranno le squadre?

Anche quest’anno, come di consueto, le squadre in campo saranno 8. Questi gruppi di gioco saranno rappresentativi di sette città italiane e di una città europea.

Bebe Vio: ecco le sue dichiarazioni

«Sono davvero felice di annunciare che finalmente dopo due anni di stop a causa della pandemia siamo finalmente pronti per la decima edizione dei WEmbrace Games. Manca davvero pochissimo ormai e confesso che non vedo l’ora si accenda la sfida contro i giocatori delle altre squadre. Sarà una serata per sensibilizzare al tema della diversità, che è un pregio e mai un difetto! E poi, certamente, sarà anche occasione per me e la mia squadra di rifarci, visto che su nove edizioni, ne abbiamo vinta solo una!»-dichiara, entusiasta, Bebe Vio.

Bebe Vio, Wembrace Games: ospiti della serata

Ecco gli ospiti che saranno presenti all’evento:

Briga, Martin Castrogiovanni, Fellow, Vanessa Ferrari, Arianna Fontana, Simona Quadarella, Neri Marcorè, Tess Masazza, Stefano Meloccaro e Benny, Annalisa Minetti, Carlo Molfetta, Arianna Montefiori, Gianmarco Tamberi, Paola Turci, Sangiovanni, Mirco Scarantino, Giulia Stabile e Rudy Zerbi.

Inoltre sarà presente anche Jovanotti, grande amico di Bebe che, per l’occasione, ha realizzato un medley speciale.

Bebe Vio, Wembrace Games: le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione art4sport

«L’edizione di quest’anno segna sicuramente un traguardo importante per noi». Dichiara Teresa A. Grandis, Presidente dell’Associazione art4sport. «Dopo due anni di stop per cause di forza maggiore, spegniamo dieci candeline e non possiamo che essere orgogliosi nel vedere quanta strada abbiamo fatto. Doverosi i ringraziamenti a tutti i nostri sostenitori, dalle istituzioni, ai nostri partner e ai tanti vip e volontari che, anno dopo anno, hanno scelto di affiancarci in questa nostra sfida. Senza di loro, difficilmente saremmo riusciti a lasciare Mogliano Veneto, dove nel 2010 abbiamo organizzato la prima edizione, e conferire ai WEmbrace Games una così grande visibilità e riconoscibilità».

Ad aprire l’evento sarà la piccola Vittoria Spedaliere che ha cantato “Potevo nascere gattino” durante la 64esima edizione dello Zecchino d’oro. Il video di questa canzone parla proprio di disabilità.

Le parole della direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano

«Questa canzone è un inno alla scoperta e all’accettazione della propria unicità» dichiara Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. «Una bimba si chiede come sarebbe stata la vita da gattino, da cavallo alto e snello, oppure da principessa, ma capisce che in fondo non si sceglie come nascere o dove crescere, l’importante è quello che si è. Siamo contenti che la canzone abbia trovato spazio in questo evento così importante. Lavoriamo ogni giorno affinché attraverso le nostre canzoni i bimbi possano divertirsi, imparare a conoscere il mondo che li circonda e riflettere».

Patrocini, partner e media partner

La decima edizione dei WEmbrace Games viene realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, in collaborazione con la Commissione Europea.

Anche quest’anno, inoltre, la manifestazione ha ottenuto il sostegno da parte del CIP e del CONI, con l’appoggio dei rispettivi presidenti Luca Pancalli e Giovanni Malagò. E ancora, l’evento vanta i patrocini di Sport e Salute, di Roma Capitale e della Croce Rossa Italiana.

I main partner di WEmbrace Games, organizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, sono: Algida, Barilla, Crai, Nike, Rilastil, Sorgenia, Tassoni, Tommy Hilfiger e Toyota.

Tra i partner tecnici, invece, ci sono: Ferrari Trento 1902, Capatoast e Offcarr.

Infine, tra i media partner che supportano l’evento, risultano: Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Leggo, Telesia, IGPDecaux, Radio Capital e Radio Deejay.

Si ringrazia infine la Polizia di Stato per la partecipazione della Fanfara.

Ecco come assistere all’evento di Bebe Vio

Per assistere come pubblico alla manifestazione ci si può registrare al seguente link: https://www.art4sportworld.org/wembrace-games/. Vista la finalità benefica dell’evento, è gradita una donazione all’Associazione art4sport ONLUS.