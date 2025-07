Fisciano, successo per l’incontro sulla tutela e cura degli animali d’affezione

di Redazione ZON

FISCIANO – Si è tenuto oggi, domenica 27 luglio 2025, presso il Palazzo di Città di Fisciano, l’incontro

pubblico dal titolo “Tutela e cura degli animali d’affezione”, organizzato dall’Amministrazione comunale

con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e dell’ASL Salerno.

L’appuntamento ha visto una grande partecipazione di cittadini, volontari e associazioni impegnate sul

territorio. Durante la manifestazione sono stati consegnati attestati di gratitudine ai volontari e alle associazioni

che, quotidianamente, si prendono cura dei randagi del Comune di Fisciano.

Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco Vincenzo Sessa, che ha dichiarato:

«Siamo qui per parlare di benessere animale e delle azioni che come Comune di Fisciano abbiamo intrapreso

grazie al contributo attivo del nostro Vicesindaco Maria Grazia Farina. In questi mesi – e con lo stesso

impegno nei prossimi – abbiamo lavorato per i nostri amici a quattro zampe realizzando oltre dieci colonie

feline e avviando la fase di sterilizzazione gratuita, resa possibile dal sostegno della Regione Campania. Il

nostro obiettivo è quello di essere un Comune sempre più attento alla tutela degli animali, dai cani ai gatti, e a

tutto ciò che riguarda il benessere animale, per proteggerli quanto più possibile. Ringrazio la presenza del

Garante regionale del benessere animale e del Professore Paciello, che ci onorano con il loro contributo».

A seguire, il Vicesindaco Maria Grazia Farina, con delega al Benessere animale, ha affermato:

«Da Assessore al Benessere Animale di questo Comune sono particolarmente orgogliosa di questo incontro,

che rappresenta soltanto il primo tassello di un percorso più ampio. Stiamo programmando una serie di

iniziative che coinvolgeranno anche le scuole e i nostri ragazzi, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi

dell’abbandono, del randagismo e della tutela degli animali d’affezione, in particolare di quelli randagi, i più

esposti ai pericoli della strada».

Il Prof. Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno, ha sottolineato:

«L’argomento del benessere animale che affrontiamo oggi è di straordinaria importanza per la collettività.

Desidero sottolineare la straordinaria sensibilità dell’amministrazione comunale, del Sindaco Vincenzo Sessa edel Vicesindaco Maria Grazia Farina, che hanno voluto porre l’accento su un tema tanto rilevante. Parlare di

tutela degli animali significa parlare di equilibrio sociale e ambientale, di rispetto reciproco e di sanità

pubblica. Un corretto rapporto con gli animali, oltre a prevenire il randagismo, contribuisce a ridurre i costi

che questo fenomeno comporta per le comunità. Gli animali randagi, spesso abbandonati, rischiano

maltrattamenti o la reclusione nei canili, che rappresenta per loro una vera e propria condanna a vita e un

onere economico significativo per i Comuni. È quindi fondamentale puntare su informazione, prevenzione e

cultura del rispetto».

Il Garante regionale del benessere animale Giovanni Ferrara ha aggiunto:

«Ringrazio l’amministrazione comunale di Fisciano per questo invito. Sono lieto che si promuovano iniziative

di sensibilizzazione su questi temi, anche alla luce della nuova legge nazionale che tutela in maniera più

rigorosa gli animali e prevede sanzioni più severe per chi li maltratta. È essenziale che la cittadinanza sia

informata sui comportamenti corretti da adottare nella gestione degli animali d’affezione».

Infine, Gaetano Salsano, rappresentante dell’ASL Salerno – Unità Operativa Veterinaria, ha dichiarato:

«L’argomento di oggi è di grande interesse e ringrazio il Comune di Fisciano per aver avviato un confronto

così importante. È necessario creare sinergie tra le istituzioni, come l’ASL Salerno, per combattere il

randagismo e promuovere il benessere animale. Proporrò al Comune una giornata di microcippatura gratuita

per i cani, così da favorire la registrazione di quelli che ancora oggi non sono identificati. Inoltre, parleremo

delle colonie feline, la cui istituzione è garantita dalla legge regionale n. 3. Ci auguriamo che vengano istituite

sempre più colonie assistite, così da poter avviare efficaci piani di sterilizzazione e ridurre il randagismo. Tutti

questi argomenti devono essere condivisi con la cittadinanza e le istituzioni, per sensibilizzare sempre più

persone contro i maltrattamenti e per un impegno concreto a favore del benessere animale».

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e partecipato, confermando l’impegno del

Comune di Fisciano nella tutela dei diritti degli animali e nella promozione di una cultura del rispetto verso

ogni forma di vita.