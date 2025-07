di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 28 Luglio 2025

Hope si confronta con Finn, che esprime le sue preoccupazioni riguardo alla relazione con Thomas e alla stabilità emotiva di lui. La tensione tra Finn e il cognato aumenta, poichè Finn non si fida delle intenzioni di Thomas e teme che possa nuocere a Hope. Finn lo mette in guardia, temendo che il suo passato turbolento possa ripresentarsi e mettere addirittura a rischio la vita di Hope. Steffy, nel frattempo, prende le difese del fratello, sostenendo che ha fatto progressi significativi nella sua vita e che merita una seconda possibilità. La sua posizione provoca un conflitto con Finn, che è determinato a proteggere Hope da qualsiasi potenziale minaccia. La discussione mette in evidenza le diverse opinioni su come affrontare il passato e le relazioni complicate che li legano.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione