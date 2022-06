Roma, rivoluzione a centrocampo. Occhi su Celik

Dopo aver ingaggiato Nemanja Matic, che già oggi potrebbe arrivare a Roma per le visite mediche e firmare il contratto, la Roma punta Celik. Il serbo ex Manchester United avrebbe assicurato il posto da titolare accanto a Cristante, che entro l’estate dovrebbe prolungare il contratto con i giallorossi rifiutando le avances del Milan (anche se in caso di proposta allettante il club capitolino potrebbe pensare alla cessione e virare su Mandragora).

In ogni caso a centrocampo sarà vera rivoluzione, considerato il fatto che tutti gli altri sono in lista partenze. In primis Veretout, che piace in Francia e viene valutato quindici milioni di euro. Il francese, però, potrebbe anche essere inserito nella trattativa con il Lilla per avere proprio il terzino destro Zeki Celik.

Altro nome in uscita è quello di Diawara, che interessa in Premier League e in Francia, così come Darboe. Stessa sorte toccherà a Villar se il Getafe non dovesse riscattarlo. C’è incertezza, invece, sulla posizione di Oliveira. Mourinho vorrebbe che restasse, ma la Roma non ha intenzione di spendere i 13 milioni di euro chiesti dal Porto e quindi spero o in uno sconto o in un altro anno di prestito.

Sul fronte ingaggi piace molto Davide Frattesi, 22 anni scuola Roma ceduto al Sassuolo. Il club emiliano chiede 35-40 milioni di euro, che è un prezzo troppo alto per la Roma. I giallorossi potrebbero provare l’assalto solo se la sua quotazione scendesse intorno ai 20 milioni.