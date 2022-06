Inter, Bellanova nel mirino. L’addio di Dumfries sempre più concreto

L’Inter ha un gran da fare per trovare la quadra sugli esterni del campo dopo la partenza di Perisic. L’unica certezza al momento è che il titolare della fascia sinistra sarà Robin Gosens, fermato questa stagione da un infortunio. I dirigenti nerazzurri stanno quindi valutando tutte le alternative per riorganizzare l’assetto delle corsie. Una sembra essere la strada più convincente, ossia quella che porta all’acquisto di Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari. Classe 2000, Bellanova ha collezionato 31 presenze in A. I sardi lo hanno riscattato dal Bordeaux per ottocentomila euro e ora il cartellino costa 8 milioni.

L’ingaggio di Bellanova porterebbe dunque Darmian a fare il sostituto di Gosens sulla corsia sinistra, senza dimenticare che in rosa c’è un certo Dimarco che può assolvere tranquillamente alle funzioni di esterno.

L’arrivo di Bellanova porterebbe, inoltre, alla cessione di Denzel Dumfries, che non è più così sicuro di restare a Milano. L’olandese, arrivato l’anno scorso per 14 milioni e valutato ora 30, potrebbe fruttare all’Inter un’importante plusvalenza. Entrambe le parti stanno cercando di capire se ci siano club intenzionati ad ingaggiare l’esterno, ma per ora nulla di più di alcune manifestazioni di interesse. Una, in particolare, potrebbe diventare concreta in virtù del feeling tra l’allenatore Ten Hag e Dumfries. Il nuovo mister del Manchester United, infatti, è connazionale dell’esterno nerazzurro, lo stima tanto e cerca un giocatore su quella fascia.