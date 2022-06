Napoli, è rottura con un top: siamo ai saluti

Il rinnovo tra Mertens ed il Napoli sembra ormai essere soltanto un lontanissimo miraggio. Le richieste contrattuali del belga, pervenute oggi alla società partenopea tramite i suoi legali di fiducia, si aggirano intorno ad una cifra ben superiore a quanto offerto dal patron De Laurentiis. Per continuare a vestire la cassacca azzurra, infatti, il belga chiede oltre 3.5 milioni di euro. Uno stipendio del genere peserebbe non poco sulle casse partenopee, anche in virtù degli obbiettivi dichiarati ad inizio anno da dirigenza ed allenatore. La riduzione del monte ingaggi è quindi un dogma, e ne sono esempi lampanti la partenza di Manolas e il sofferto addio di Capitan Insigne.

Cosa succede adesso?

Il contratto del belga scadrà il prossimo 30 giugno e, stando alla situazione attuale, difficilmente si riuscirà a trovare la quadra. Mertens è quindi uno dei possibili partenti a questo punto. La Lazio di Maurizio Sarri si sta guardando intorno ed ha già fiutato l’affare. Probabilmente affonderanno il colpo nei prossimi giorni e regaleranno al suo allenatore un pupillo che egli stesso è stato in grado di trasformare nel miglior marcatore della storia del Napoli.

Anche il Napoli si guarda intorno

Vista la situazione contrattuale del belga e vista la necessità di rifondare in gran parte l’organigramma azzurro, è molto probabile che anche il Napoli voglia fare mercato in questo senso e voglia sostituire degnamente Dries Mertens. Oltre ai nomi caldi che circolano in questi giorni (Deulofeu e Bernardeschi), gli azzurri hanno messo gli occhi addosso ad un altro pupillo dell’Udinese: Beto Betuncal. È proprio il portoghese, per caratteristiche molto vicino al primo Osimhen, ad essere il nome caldo del mercato azzurro.