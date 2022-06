Lorella Cuccarini, esclusi alcuni allievi dalle interviste?

Nonostante siano passate diverse settimane dalla fine di Amici 21, sembra che ben presto tutti i fan appassionati avranno dei nuovi contenuti a disposizione. Infatti, sulla sua pagina Instagram, Lorella Cuccarini ha pubblicato un trailer riguardo a un nuovo progetto. Da come si può vedere nel video, la maestra è al lavoro su una serie di interviste con protagonisti proprio i ragazzi della scuola. Non solo vi parteciperanno i ragazzi dell’ultima edizione, ma i fan avranno modo di ritrovare anche alcuni dei volti più amati delle edizioni precedenti.

Nonostante ciò, nei commenti diversi utenti hanno fatto notare come nel video pubblicato di recente da Lorella Cuccarini, manchino due delle “star” di Amici 21, che hanno subito conquistato il cuore degli spettatori: Alex e Sissi. Da quel momento in poi, si sono subito diffuse delle voci insistenti in cui si affermava che sia successo uno screzio tra gli ex-allievi e la Cuccarini.

Tali accuse sembrano però essere prive di fondamento, visto che Lorella Cuccarini ha sempre mostrato il suo supporto verso i due ragazzi. Una conferma di ciò la si può ritrovare anche in diversi suoi post e storie social che la ritraggono sorridente e orgogliosa insieme a Sissi e Alex.

L’assenza, con molta probabilità, sarà da attribuire agli impegni dei due. Bisogna tenere a mente infatti che, dopo la fine del talent, tutti gli allievi sono stati sommersi da offerte e proposte lavorative.

Allo stesso tempo, non è da escludere che sia Sissi che Alex avranno modo di partecipare alle interviste di Lorella Cuccarini, non appena riusciranno a liberarsi dai ritmi frenetici iniziati subito dopo l’uscita dalla casa di Amici.