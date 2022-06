Prestiti personali online: perché scegliere Findomestic

I prestiti personali sono una delle soluzioni che piace sempre di più agli italiani. Merito della versatilità di questa opzione creditizia la quale consente di poter avere a disposizione una liquidità da utilizzare a proprio piacimento, per motivi che vanno dall’acquisto dell’auto come di qualsiasi altra tipologia di beni o servizi.

Oggi sono diverse le realtà che offrono i prestiti personali online, a fronte delle innovazioni, nel segno della praticità e della convenienza, introdotte dalla Digital Revolution.

Una delle proposte più interessanti è quella dei prestiti personali Findomestic, realtà leader nel panorama creditizio italiano nel settore del credito al consumo, un ambito delicato nei confronti dei quali Findomestic si pone con estrema trasparenza.

Se siete alla ricerca di un prestito personale che non presenti, alla fine dei conti, spiacevoli sorprese, continuate a leggere: questo articolo fa per voi.

Come funziona il prestito personale Findomestic

Il prestito personale Findomestic è flessibile e permette di avere accesso a condizioni vantaggiose e, come abbiamo accennato, nel segno della trasparenza. I vantaggi sono:

● Modalità di richiesta semplici e veloci, grazie alla possibilità di simulazione online che permette, in pochi passaggi, anche da mobile, di ottenere un preventivo.

● Importo massimo del finanziamento: fino a 60.000 euro.

● Tassi di interesse trasparenti.

● Possibilità, qualora lo si desiderasse, di cambiare l’importo della rata mensile.

● Possibilità di saltare una rata ogni anno.

● Assenza di spese accessorie, le quali comportano, generalmente, un aumento importante sulle condizioni finali del prestito.

Per sottoscrivere i contratti, e quindi completare la richiesta di prestito, si può utilizzare la firma digitale. Il prestito Findomestic si rivela affidabile, pratico, tracciato, in tutte le sue fasi di conseguimento.

All’altezza della fama dell’ente creditizio.

Come scegliere il prestito online

La scelta del prestito, che si decida di procedere online o in presenza presso un ente creditizio, richiede attenzione. In ballo c’è un contratto di tipo economico, per il quale si rivela imprescindibile prestare le dovute cautele. I fattori da considerare sono:

● Importo della singola rata. È necessario essere sicuri di poter procedere al saldo mensile.

● Durata del prestito. Anche il tempo di vincolo contrattuale è un elemento da non sottovalutare, così come il fatto di poter presentare cambiamenti in corso d’opera.

● Tassi TAN e TAEG, ovvero quelli che definiscono le condizioni reali del prestito.

● Eventuale presenza delle spese accessorie. Si tratta di costi che possono raggiungere anche importi importanti, motivo per cui è bene essere sicuri dell’eventuale attivazione.

● Reputazione dell’ente creditizio che offre il prestito personale. Una realtà bancaria presente da diverso tempo e che presenta recensioni positive risulta indubbiamente da preferire.

Quando le condizioni sono chiare e trasparenti, ben elencate nel preventivo, i problemi, solitamente, non si manifestano.

Un discorso che vale in modo particolare per quanto riguarda i prestiti online, per i quali è, nelle soluzioni più all’avanguardia, persino possibile richiedere e ottenere assistenza, telematica o telefonica, in modo da fugare eventuali dubbi.

Un valore aggiunto che presenta il vantaggio di non trovarsi ad avere alcuna pressione, cosa che può invece capitare nel caso si scelga una soluzione in presenza.