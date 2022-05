Amici 21: cos’è accaduto durante la finale?

E’ andata in onda ieri sera, su Canale5 la finale di Amici 21, l’ultima edizione del talent show più longevo di sempre targato Mediaset. In realtà la finale, come di consueto, come di consueto, si sarebbe dovuta svolgere lo scorso sabato, ma vista la messa in onda di un’altra finale, quella dell’Eurovision Song Contest 2022, ha costretto la produzione a spostare il tutto al giorno seguente.

Come già annunciato in precedenza da Maria De Fillippi, questa volta alla finale di Amici 21 sarebbero rimasti sei allievi, che sono stati: Sissi (Silvia Cesana), Albe (Alberto La Malfa), Serena Carella, Luigi Strangis, Alex (Alessandro Rina) e Michele Esposito.

Prima ancora di arrivare alle sfide e alle successive eliminazioni, ognuno dei sei finalisti è stato con opportunità incredibile, a cominciare dalla pubblicazione di un EP dei quattro cantanti finalisti di Amici 21: “Leggera” di Sissi per la Sugar, “Albe” di Albe per la Warner Music Italia, “Strangis” di Luigi Strangis per la 21 CO e “Non siamo soli” di Alex sempre per la 21 CO.

Per quanto riguarda i ballerini invece, Serena ha ricevuto una borsa di studio dalla durata di un anno per la Alley School di New York, mentre Michele si esibirà all’evento On Dance che avrà luogo il 5 settembre 2022 al Castello Sforzesco di Milano, dopo essere stato invitato da Roberto Bolle in persona.

Ha inizio la serata ma, come ogni talent che si rispetti, non mancano i colpi di scena: nel giro di un’ora due dei favoriti della serata, Albe e Sissi vengono eliminati nel giro della prima ora di Amici 21, sebbene Sissi si porta a casa il Premio della Critica. Alla fine della serata, rimangono Alex e Luigi, ormai diventati gli ultimi finalisti. Ma è Luigi Strangis ad alzare la coppa della vittoria. Michele, invece, è il nuovo vincitore della categoria ballo.

Si conclude così la finalissima di Amici 21. Una serata che, come abbiamo visto, non sono mancati i colpi di scena e le grandi emozioni. tra gli highlights della finale, non si possono non citare l’arrivo di una delle allieve più famose di Amici, Alessandra Amoroso; così come non può essere dimenticato l’emozionante tributo di Maria De Filippi a Piero Sonaglia, l’assistente in studio recentemente scomparso, con cui ha lavorato insieme per quasi vent’anni. Non abbiamo dubbi nell’affermare che, per la padrona di casa, questa doveva essere la conclusione perfetta di questo Amici21. Noi non possiamo che concordare.