Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi?

Con il lunedì ritorna un nuovo appuntamento con Un posto al Sole, in onda su Rai3 alle 20:45. Scopriamo insieme tutte le ultime anticipazioni su come si svilupperanno le vicende raccontate dalla soap opera napoletana più longeva della televisione italiana.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, nuovi e inaspettati colpi di scena riguarderanno il trio composto da Marina, Lara e Roberto. Infatti Marina Giordano si è schierata con Chiara, aiutandola ad affrontare Lara. D’altro canto, la Martinelli si accorge di non poter più contare sulla spietatezza di Roberto Ferri, il quale aveva iniziato a riavvicinarsi alla moglie. Lara decide allora di ricattarlo per non evitare che il loro piano vada all’aria, ma le sue malefatte verranno scoperte da Marina, la quale comprenderà chi si celava dietro alle ultime tensioni con il marito. La situazione peggiorerà al punto tale che le due arriveranno allo scontro.

Eppure, un’altra incredibile notizia farà rimanere di stucco tutti i fan di Un Posto al Sole. Le anticipazioni rivelano infatti che, stanca della situazione, Marina deciderà di rifugiarsi a Londra mentre Lara farà sapere a Roberto di essere incinta. La gravidanza le darà la forza necessaria per affrontare Roberto, proprio quando quest’ultimo stava iniziando a riavvicinarsi alla moglie.

Nel mentre, le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano che Raffaele si è fatto giurare da Renato che non si approfitterà più di Giuditta , ma resta da vedere se le sue promesse verranno mantenute. Inoltre, Viola cerca di educare i suoi allievi riguardo al tema della criminalità , eppure sembra che anche questa volta non sempre il tutto avrà gli esiti sperati.