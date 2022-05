Uomini e Donne Anticipazioni: puntata del 16 Maggio

Ritorna con un nuovo ciclo di appuntamenti il nuovo il popolare programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo alla puntata che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale5.

TRONO CLASSICO. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, nel corso della puntata di oggi, verrà data nuovamente attenzione al trono classico. Protagonisti indiscussi della puntata di oggi saranno Veronica e Luca. Se la prima la prima ha iniziato la conoscenza dei corteggiatori Matteo, Andrea e Federico; Luca sono mesi che si ritrova con il cuore indeciso tra Lilli e Soraia. Secondo quanto riportano le anticipazioni, sembra che Luca Salatino abbia portato entrambe le ragazze a fare un’esterna , eppure solo con una è scappato il bacio. Non resta che aspettare la nuova puntata di Uomini e Donne per vedere come si evolverà la situazione.

TRONO OVER. Per quanto riguarda il Trono Over le anticipazioni di uomini e Donne rivelano che farà ritorno in studio una delle coppie più amate di sempre, ovvero la coppia composta da Fabio e Isabella. I due, infatti, si sono conosciuti e innamorati proprio durante il programma. La coppia farà ritorno in studio per rivelare di essere ormai pronti per il grande passo del matrimonio, e per poter condividere con il pubblico tutti i dettagli.