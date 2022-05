Jeff Cooper lascia Instagram e Facebook: “Troppa disinformazione e bullismo”. Ecco le dichiarazioni del blogger finanziario statunitense

JEFF COOPER LASCIA I SOCIAL: ECCO COME MAI- Jeff Cooper, blogger finanziario statunitense, ha spiegato per quali motivi, dopo quasi 20 anni, ha deciso di lasciare definitivamente i social. Tramite il suo sito web, Cooper ha scritto: “Ve lo dico, non mi mancano nemmeno un po’”. Jeff ha poi raccontato che grazie a Facebook ha incontrato diverse donne single.

Ecco le parole del blogger: “Con il passare degli anni, Facebook e altri giganti dei social media si sono trasformati in qualcosa di diverso”. E ancora: “Non fraintendetemi, ci sono parecchi social media eccellenti ma con il passare dei giorni, sembra che il male prenda il sopravvento sul buono”. Jeff ha poi così proseguito: “Qualunque sia l’occasione, siamo bombardati dal meglio della vita delle altre persone e cerchiamo di non confrontarlo con la nostra vita quotidiana”.

Infine, Jeff Cooper dice: “Questo può rendere incredibilmente difficile divertirci. Il costante bisogno di vedere quanti like ha ottenuto una foto, o quanti commenti hanno scritto le persone non è salutare in alcun modo per la nostra psiche”. Poi l’inviato a chiudere i propri account social: “Fidatevi di me, se lo farete sarete più felici”.

