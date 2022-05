Avvocato Piscitelli: “illegittime le trattenute IRPEF sul risarcimento dei precari”

L’avvocato Piscitelli commenta l’importante sentenza della giustizia amministrativa. Nuovi riconoscimenti favorevoli per i precari nella P.A. dato che il Consiglio di stato, infatti, ha dichiarato la illegittimità delle trattenute IRPEF sul risarcimento del danno riconosciuto in seguito alla reiterazione dei contratti a termine.

Con la sentenza recentissima del 28 aprile 2021 n. 3429 si è definitivamente risolta la questione giuridica relativa alle trattenute Irpef, escludendo, la tassazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni. I Tribunali Amministrativi, investiti della questione, rientrante nella propria giurisdizione, stanno uniformando le proprie decisioni in tal senso.

Le parole dell’avvocato Piscitelli

L’avvocato Vincenzo Piscitelli, che da anni sta patrocinando le azioni a difesa dei precari e anche degli insegnanti di religione ha commentato con grande soddisfazione anche i risultati ottenuti dal proprio studio legale: “Come stabilito dal Consiglio di Stato, ha precisato il legale del foro Beneventano, le somme percepite in seguito alle pronunce favorevoli sul risarcimento, devono ritenersi soggette a tassazione solo se ed entro i limiti in cui le stesse fossero rivolte a reintegrare un danno per mancata percezione dei redditi; poiché il danno riconosciuto dai Giudici del lavoro riveste natura risarcitoria da perdita di chance di una occupazione alternativa migliore , gli importi non possono e non devono essere soggetti a tassazione”.