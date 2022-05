“Il bullo non mi fa paura”: l’app per segnalare gli atti di bullismo. Ecco di che si tratta: l’applicazione che sta diventando popolare

“IL BULLO NON MI FA PAURA”: L’APP PER SEGNALARE GLI ATTI DI BULLISMO- Il progetto “Il bullo non mi fa paura”, vinto dall’Ic4 Catullo, prevede la realizzazione di un’applicazione, per la segnalazione di atti di bullismo. Ci sarà poi la creazione di uno sportello d’ascolto gestito da Enza Beneduce e Diana Di Meglio, dottoresse.

Ecco le dichiarazioni della Prof. Maria Rosaria Toscano, riprese anche dai colleghi de “Il Mattino”: “Siamo giunti all’ultima tappa di convegni per il progetto “Il bullo non mi fa paura” (con il quale ci siamo classificati tra le prime scuole in Italia) e finalmente possiamo presentare la web app per la segnalazione di eventuali atti di bullismo a scuola e non. L’importanza di questo progetto è palese e come scuola, come dirigente scolastico dell’Ic4 Catullo, mi impegnerò perché questa web app e il nostro sportello d’ascolto siano solo un punto di partenza, un volano da estendere anche agli altri istituti del nostro territorio. Il mio sentito ringraziamento va a tutti gli attori in campo per la realizzazione di questo progetto, dall’amministrazione comunale, alle forze dell’ordine, alla nostra polizia municipale, alle associazioni e ai professionisti che vi hanno partecipato e ovviamente anche alle società che hanno realizzato fisicamente la web app“.

