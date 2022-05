Anticipazioni Uomini e Donne: l’annuncio di Isabella e Fabio

Ultimo appuntamento settimanale con il dating show Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 13 maggio, per un appuntamento in cui non mancheranno le grandi emozioni. Dopo la puntata di ieri dedicata per la maggiore ad Ida e Riccardo, oggi in studio dovrebbe ritornare una delle coppie più amate dello show. Secondo le Anticipazioni Uomini e Donne del sito web “Uominiedonneclassicoeover”, faranno capolino Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, dopo essersi conosciuti e innamorati in trasmissione, stanno vivendo una vera favola d’amore.

Secondo le indiscrezioni la coppia farà ritorno in trasmissione per un annuncio importante: i due convoleranno presto a nozze! Chissà se vedremo qualche lacrima sul volto dei vari presenti in studio. Anche la dama più celebre del programma Gemma Galgani potrebbe commuoversi davanti a tale notizie. La donna inoltre è rimasta senza pretendenti, dopo aver chiuso la frequentazione con Giacomo (decisione di lui).

Altre dame e cavalieri saranno al centro dello studio quest’oggi. Dovrebbero infatti accomodarsi, uno di fronte all’altro, Alessandro e Pinuccia che, dopo mesi in cui non si sono visti, hanno deciso di ricominciare a frequentarsi. Oggi scopriremo come sta proseguendo la loro conoscenza. Chissà se ci saranno novità interessanti.

Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per il trono classico. Parliamo infatti di Veronica Rimondi, che sta conoscendo Federico, Andrea e Matteo. Secondo le Anticipazioni Uomini e Donne intanto Luca Salatino, dopo aver rifiutato di conoscere una nuova ragazza ad un passo dalla scelta, sta provando a cancellare tutti i dubbi che ancora ha su Lilli e Soraia. Infine, al centro dello studio potrebbe accomodarsi un nuovo cavaliere che, con alcune dichiarazioni sulle donne, scatenerà la reazione di Tina Cipollari.