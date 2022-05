Anticipazioni puntata di Un posto al sole: in onda venerdì 13 maggio 2022

Torna l’appuntamento serale con la soap partenopea ormai ventennale, in onda tutte le sere su Rai 3 alle 20.45. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di questa sera, 13 maggio. Secondo le anticipazioni Un Posto al Sole Roberto intende liberarsi di Lara Martinelli. L’uomo ha anche escogitato un piano per allontanare la Martinelli, ma la donna, non si lascerà manipolare. Lara infatti giocherà il suo asso nella manica..

Intanto Viola ha parlato con Bianca insieme ad Angela e Giulia. Ora si pensa che la ragazzina non abbia nulla a che vedere con la scritta ritrovata sulla lavagna. Per ora, la Bruni decide di tacere l’accaduto a Eugenio. Tra Niko e Alberto continuano le incomprensioni sulla gestione dei clienti dello studio. I due arrivano addirittura ad uno scontro. Infine Jimmy è alle prese con i compiti e dovrà accettare l’aiuto di… Giuditta!