Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succederà nella puntata di oggi?

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 11 maggio 2022. Alle 20:45 come di consueto andrà infatti in onda su Rai 3 un nuovo appuntamento della storica soap Rai. In particolare vedremo Eugenio di nuovo alle prese con l’anti-camorra dopo essere ritornato a Napoli. Questo però avrà delle gravi ripercussioni sulla sia famiglia e Viola riceverà un grave avvertimento, che la metterà molto a disagio. Eugenio cosa deciderà di fare per evitare il peggio? Lascerà nuovamente il suo lavoro o non si farà intimorire?

Giancarlo invece ha spiazzato Silvia chiedendole di trasferirsi con lui a Bari: lei non sa proprio cosa rispondergli. La donna sarà sempre più indecisa sul da farsi e inizierà quindi a vagliare ogni possibile conseguenza di un suo eventuale trasferimento. Alla fine quale sarà la sua decisione? Spiazzerà tutti e andrà via con Giancarlo, salutando sua figlia Rossella?

Anche quest’ultima poi sta vivendo un nuovo dramma dopo che Riccardo ha deciso di chiudere la loro relazione. Sconvolta non è riuscita ancora a capire cosa può aver spinto l’uomo che ama a prendere tale decisione. Rossella quindi faticherà a convincersi che sia davvero finita tra lei e il suo amato medico e continuerà a ignorare le reali ragioni che li hanno allontanati. Riccardo, infatti, è andato a letto con Virginia e la separazione da Rossella è solo frutto dei sensi di colpa. Ma avrà fatto la scelta giusta? Cosa succederà quando tutta la verità verrà fuori?

