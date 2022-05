Torino-Napoli: le probabili formazioni del match

Tra gli anticipi validi per la 36esima giornata di Serie A c’è il confronto tra Torino e Napoli. Entrambe con hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi, dunque Juric e Spalletti possono vivere un finale di stagione tranquillo. Il Napoli, infatti, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto a causa anche degli errori contro Fiorentina, Roma ed Empoli, ha messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League col sonoro 6-1 sul Sassuolo Il Torino, invece, è salvo da tempo, anche se fuori dalla corsa per un posto in Europa.

QUI TORINO Granata senza Pjaca e Sanabria. Tra i pali Berisha potrebbe trovare spazio più di Milinkovic-Savic, difeso dal terzetto composto da Izzo, Bremer e Rodriguez. In mediana agiranno Pobega e Ricci, mentre sugli esterni ci saranno Singo e Vojvoda. Belotti guiderà l’attacco supportato da Praet e Brekalo.

QUI NAPOLI Spalletti dovrebbe confermare gli undici titolari che hanno fatto strage contro il Sassuolo. Davanti a Ospinam, dunque, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian con Anguissa, mentre sulla trequarti agiranno Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.