Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco: per lui costola fratturata

Massimo Ranieri ha subito un infortunio durante il suo spettacolo al Diana di Napoli. Per lui, dalla Tac, non è emerso nessun trauma

Una sala gremita che ha assistito ad un evento preoccupante. Ieri sera, durante il suo spettacolo al Diana di Napoli, Massimo Ranieri è caduto dal palco. Il cantante era in scena con “Sogno O Son Desto“, il suo nuovo spettacolo teatrale. Secondo testimoni del pubblico, sarebbe avanzato nel vuoto, probabilmente confuso dalle luci accecanti del palcoscenico, convinto di trovare una scala.

Un incidente che, naturalmente, non è nulla di anormale. Già solo nel 2017, infatti, un fatto analogo accadde a Gianni Morandi insieme a Rovazzi. Il tutto si è rivelato comunque doloroso per Ranieri, che si è sottoposto ad esami diagnostici all’ospedale Cardarelli dove è stato trasferito dopo l’incidente. Nessun trauma cranico, fortunatamente. Infatti, la Tac ha evidenziato solo la frattura di una costola.

Lo spettacolo è stato interrotto e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Massimo Ranieri è rimasto a terra, ma cosciente, ad aspettare l’ambulanza che lo ha portato all’ospedale. La postazione del 118 Loreto Crispi è intervenuta in teatro alle 21.24. Stavolta l’applauso del pubblico ha accompagnato la partenza dell’ambulanza.

Per ora, l’entourage della star parla di “situazione sotto controllo“. All’ospedale refertano un trauma lombo-dorsale e alla spalla destra e alcune ferite da suturare. Il cantante resterà in osservazione per le prossime ore nella cittadella ospedaliera. Un avvenimento sicuramente molto importante che è stato commentato dallo stesso Ranieri.

“Mi dispiace aver dovuto interrompere il concerto.” ha dichiarato l’artista, dolorante.