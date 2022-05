Torta rovesciata all’arancia: dedicata a tutte le mamme

La rubrica di cucina Nuvole di farina questa settimana è dedicata a tutte le mamme, e proprio per loro possiamo preparare la torta rovesciata all’arancia; dolce delicato, profumato e morbido, perfetto per la merenda e la colazione.

Ecco anche altre ricette interessanti: torta di rose salata, cream tart, rose bread.

La base della torta è una torta quattro quarti, ricetta originaria della Francia e prende il nome dal fatto che gli ingredienti pesano tutti allo stesso modo. Si inizia pesando le uova (senza il guscio) e in base al loro peso, bisognerà dosare tutti gli altri ingredienti cioè zucchero, farina e burro.

Vediamo insieme la ricetta:

INGREDIENTI DELLA TORTA ROVESCIATA ALL’ARANCIA

Uova 4

Farina 250 g

Burro 250 g

Zucchero 240 g

essenza di vaniglia

Scorza d’arancia e limone bio

Lievito in polvere 8 g

Fette d’arancia spesse 1 cm

PREPARAZIONE DELLA INGREDIENTI DELLA TORTA ROVESCIATA ALL’ARANCIA

Per preparare la torta rovesciata all’arancia cominciamo col pesare gli ingredienti. Bisognerà adattare il peso di ogni ingrediente a quello delle uova. In generale, 4 uova rappresentano più o meno 250 g.

Innanzitutto, preriscaldate il vostro forno a 180° statico e sciogliete il burro per 30 secondi nel microonde.

Quindi, mescolare il burro con gli zuccheri (e scorza di agrumi e/o vaniglia) e aggiungere gradualmente le uova.

Una volta che questo composto sarà pronto, aggiungete la farina poco alla volta, ma attenzione: fatelo in piccole quantità per evitare grumi.

Dopo la farina, aggiungere il lievito e mescolate fino ad ottenere un composto perfetto.

Imburrate lo stampo, posizionate le fette d’arancia nel fondo della tortiera e versateci la pastella e infornate. Finché la torta non si scurisce, si può lasciarla in forno. Dopo 40 minuti circa, la torta sarà cotta, per assicurarsene fare la prova stecchino.

Rovesciare la torta quando è fredda. Io ho utilizzato uno stampo a cerniera a forma di cuore che facilita l’estrazione.

Consigli

Servirla con crema di nocciole, crema pasticcera o confettura desiderata e una spolverata di zucchero a velo.

Spero la ricetta ti sia piaciuta, condividila e seguici anche su Facebook, alla pagina Nuvole di farina!

Se ti interessa, in particolare, imparare a panificare, iscriviti al mio gruppo Facebook Pane e Pasticci con la macchina del pane Sana e iscriviti al mio canale YouTube!

Link agli altri articoli e ai social

Galleria fotografica:

3 Immagini