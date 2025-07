Cyberbullismo: quando l’odio viaggia online

di Mohame Lamine Dabo

Nel mondo iperconnesso di oggi, dove i social media sono parte integrante della vita quotidiana, anche l’aggressività ha trovato nuove strade per manifestarsi. Una delle più gravi e silenziose è il cyberbullismo, una forma di bullismo che avviene attraverso strumenti digitali: smartphone, chat, social network, email, piattaforme di gioco online.

Cos’è il cyberbullismo

Il cyberbullismo si manifesta attraverso:

insulti, minacce e umiliazioni online,

diffusione di immagini o video imbarazzanti senza consenso,

creazione di profili falsi per deridere o ingannare,

esclusione intenzionale da gruppi digitali.

A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo non ha confini di spazio o di tempo: può colpire ovunque e in qualsiasi momento, rendendo la vittima prigioniera di un attacco continuo e difficile da arginare.

Chi sono le vittime

Spesso sono adolescenti, ma non solo. Chiunque può diventare bersaglio, indipendentemente dall’età o dal genere. Le vittime sviluppano con il tempo sintomi come ansia, depressione, ritiro sociale e in casi estremi possono arrivare ad atti di autolesionismo o suicidio.

Il ruolo degli adulti

Genitori, insegnanti ed educatori hanno un ruolo fondamentale:

ascoltare senza giudicare,

senza giudicare, educare all’uso consapevole della rete,

all’uso consapevole della rete, intervenire subito se si sospetta una situazione di disagio.

La legge italiana riconosce il cyberbullismo come reato, e permette l’intervento del garante della privacy per rimuovere contenuti dannosi, oltre a prevedere sanzioni penali in alcuni casi.

Come difendersi

Non rispondere alle provocazioni.

Salvare le prove (screenshot, messaggi, email).

Bloccare e segnalare gli account molesti.

Parlare con un adulto di fiducia o contattare centri di ascolto.

Costruire una rete positiva

La prevenzione passa dalla consapevolezza: imparare a rispettare l’altro, anche online, è il primo passo per costruire una comunità digitale sana e accogliente. Internet può essere uno spazio di incontro, confronto e crescita, ma va usato con responsabilità.