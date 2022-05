Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi,11 maggio 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata che andrà in onda oggi, 11 maggio 2022 su Canale 5

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 4 maggio 2022, su Canale 5 alle 14:45. Il classico appuntamento con il famoso dating show condotto da Maria De Filippi inizierà con Ida che dovrebbe mettere un punto al suo rapporto con Riccardo. Solo qualche giorno fa sono stati infatti entrambi protagonisti di un lungo confronto. Ida, quindi, rinuncerà a qualsiasi tipo di contatto con Riccardo, ma porterà avanti la conoscenza con Marco, arrivato solo per lei in studio.

Cosa farà, invece, Riccardo che ha provato a ricucire il rapporto con Gloria ricevendo, però, un no dalla dama che ha cominciato una nuova frequentazione? Inoltre, Maria farà accomodare nello studio di Uomini e Donne un nuovo cavaliere, che però farà una serie di battute poco carine sulle donne. Tali parole, scateneranno la rabbia di Tina Cipollari che gli risponderà per le rime. Stando poi alle anticipazioni, potrebbe arrivare in studio una coppia, che conosciutasi grazie al noto show si dirà pronta a convolare a nozze. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: li vedremo nella puntata di oggi o nella prossima?

Non ci resta che attendere questo pomeriggio