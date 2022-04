Uomini e Donne: Maria De Filippi infuriata durante la messa in onda della puntata di oggi su Canale 5.

Cosa è successo? A scatenare le ire della nota conduttrice è stato Alessandro Rausa che, durante una discussione avvenuta prima con Tina Cipollari e Gianni Sperti e dopo con un componente della produzione, ha messo in discussione il suo stile di vita con quella della corteggiatrice Desirée durante il loro primo appuntamento. Argomento di discussione? La corteggiatrice si è sentita fortemente a disagio in alcune conversazioni avute durante l’uscita dove alla base di tutto ci stava il differente stile di vita tra i due. Le vacanza di Pasqua passate a mare con la figlia da una parte contro quelle passate dal cavaliere partenopeo a Ibiza. Maria De Filippi esplode e si scaglia contro Alessandro, reo di aver trasmesso un messaggio veramente brutto alla ragazza. Quest’ultimo si è difeso chiarendo più volte la sua posizione e alla fine scusandosi per il messaggio trasmesso.