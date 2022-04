Covid-19 in Italia, il bollettino del 21 aprile

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 75.020 con 446.180 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 166. I ricoveri nelle terapie intensive crescono di 2 unità mentre nei reparti ordinari sono 24 i pazienti in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Il numero dei guariti e riportato dal bollettino di oggi è di 59.916. Mentre il tasso di positività si attesta al 16,8%.

Covid-19, Gimbe: parte lenta la quarta dose

Parte a rilento la somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti Covid. Fino ad oggi alle ore 6, momento dell’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe, sono state 80.554 quelle somministrate agli immunocompromessi, con un tasso di copertura del 10,2% delle 791.376 persone a cui andrebbe somministrata ma con nette differenze regionali: dall’1,6% della Calabria al 40,5% del Piemonte. Mentre sono state 29.158 le quarte dosi somministrate agli over 80, ospiti delle Rsa e fragili tra 60-79 anni, pari allo 0,7% dei 4,4 milioni di persone che rientrano in queste categorie. In questo caso le differenze che vanno dallo 0,04% del Friuli-Venezia Giulia all’1,2% del Lazio.