StudioNews: oggi in onda con tutti i segreti dell’Eurovision Song Contest

StudioNews speciale Eurovision: in diretta dal palazzo della regione Piemonte, tutti i segreti dell’evento non sportivo più visto al mondo

Parte questo pomeriggio alle 17 lo speciale StudioNews dedicato all’Eurovision Song Contest.

In diretta dalla Sala della Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte, i conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi ci porteranno dietro le quinte dell’evento televisivo non sportivo più visto al mondo. Analizzeranno tutto ciò che accade sul palco del PalaOlimpico con il contributo di numerosi ospiti, tra giornalisti, critici musicali, artisti ed esperti di moda e costume. Non mancherà la sagacia di Patrizia Landini, giornalista e direttrice di ViaVaiTv, ormai presenza fissa del programma anche nella sua versione tradizionale.

Lo Speciale Eurovision è in onda tutti i giorni, fino a sabato 14 Maggio, sui canali social AskaNews, Studionews e Teleambiente. In streaming su StudioNews.tv e su TeleAmbiente.it, e in replica ogni sera dalle 23 alle 24 sul canale 78 del digitale terrestre, raggiungibile nel Centro Italia.

