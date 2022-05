“Me, Myself & I”: testo e significato del nuovo singolo dei 5 Seconds of Summer

È in radio e disponibile in digitale “Me, Myself & I”, il nuovo singolo della band pop-rock multiplatino 5 Seconds of Summer.

“Me, Myself & I” è un brano dalla grande spinta emotiva, un inno sulla fine di una storia, che mostra le influenze pop e punk del gruppo, con riff angoscianti. È stato prodotto e scritto insieme a Jason Evigan (Maroon 5, Dua Lipa, David Guetta, Jason Derulo), Jon Bellion (Justin Bieber, Halsey, Lauv), Pete Nappi (GAYLE, Madison Beer), e Mick Coogan (Charlotte Lawrence, Carlie Hanson).

Il video sarà disponibile in premiere su YouTube venerdì 13 maggio alle ore 2pm PT/5pm ET.

In merito al brano, Luke dichiara: «È molto emozionante avere in questo album – a cui abbiamo dedicato gli ultimi 2 anni – la canzone “Me, Myself & I”. Siamo tutti grandi fan di Jon Bellion e quando ci ha condiviso l’idea, ci siamo subito sentiti vicini ad essa. Molti dei testi che stavamo scrivendo erano estremamente introspettivi e questa canzone era il pezzo di puzzle mancante dell’album. L’abbiamo poi portata a termine insieme a Jon, Jason Evigan, Pete Nappi e Mick Coogan. “Me, Myself & I” parla di come molto spesso ci si sente capaci di fare qualsiasi cosa da soli, senza aver il bisogno di nessuno, per poi arrivare invece a capire che spesso con questo atteggiamento si allontanano le cose più belle della vita. Amiamo questa canzone e speriamo che anche le altre persone riescano a sentirla propria, così come abbiamo fatto noi».

“Me, Myself & I” è stato presentato in anteprima mondiale da Zane Lowe su Apple Music, insieme a un’intervista esclusiva in cui la band ha parlato della loro nuova musica e dell’album.

“Me, Myself & I” sarà contenuto in “5SOS5” il quinto attesissimo album della band, in uscita il 23 settembre, disponibile al seguente link. Sarà disponibile in versione CD (14 brani), CD deluxe (con 5 bonus track in più rispetto alla versione standard), in digitale e in vinile (in 5 versioni colorate differenti).

L’album mostrerà il grande e sfaccettato livello artistico della band, e la loro crescita nel corso dei 10 anni di carriera, grazie al sound dinamico, unito a testi riflessivi e più intimi. Oltre al nuovo singolo, l’album conterrà anche i due brani già usciti, “Take My Hand” e “COMPLETE MESS”.

Questa la tracklist complete di “5SOS5”:

COMPLETE MESS Easy For You To Say Bad Omens Me Myself & I Take My Hand CAROUSEL Older HAZE You Don’t Go To Parties BLENDER Caramel Best Friends Bleach Red Line Moodswings Flatline Emotions Bloodhound TEARS!

Quest’estate la band riprenderà il “Take My Hand World Tour”, con le date in Nord America. Di recente la band si è esibita in Italia con due date esplosive, il 7 maggio alla Kioene Arena di Padova e l’8 maggio al Carroponte di Milano, regalando ai fan due show entusiasmanti e pieni di energia.

TESTO DI “Me, MYSELF & I” DEI 5 SECONDS OF SUMMER

I guess, I guess I got what I wanted

I never knew what I needed, leave it

Up to me to fuck it up without a good reason

I know, I know that it was my own fault

I never picked up that phone call, oh, Lord

All these broke hearts but mine’s the one bleedin’

Bullshit, I feed myself

Me and my selfish appetite

I did not need your help

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I



Guess, I guess I got what I wanted

I never knew what I needed, leave it

Up to me to fuck it up without a good reason

I know, I know that it was my own fault

I never picked up that phone call, oh, Lord All these broke hearts but mine’s the one bleedin’

Bullshit, I feed myself

Me and my selfish appetite

I did not need your help

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)



I guess, I guess I got what I wanted

I never knew what I needed

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Bullshit, I feed myself (Feed myself)

Me and my selfish appetite

I did not need your help (Need your help)

Now it’s just me, myself and I

I know you wish me well (Wish me well)

And that’s what makes me wanna die

I did not need your help

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and (Self and)

Ooh-ooh, ooh-ooh

(Now it’s just me, myself and) Self and

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

(Now it’s just me, myself and) Self and I

Ooh-ooh, ooh-ooh

(Now it’s just me, myself and)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Now it’s just me, myself and

TRADUZIONE

Immagino, immagino di aver ottenuto quello che volevo

Non ho mai saputo di cosa avevo bisogno, lascialo

Sta a me mandare tutto a puttane senza una buona ragione

Lo so, lo so che è stata colpa mia

Non ho mai risposto a quella telefonata, oh, Signore

Tutti questi cuori infranti ma il mio è quello che sanguina

Stronzate, mi nutro

Io e il mio appetito egoistico

Non avevo bisogno del tuo Ora siamo solo io, me stesso e io

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Ora siamo solo io, me stesso e io

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Ora siamo solo io, me stesso e io

Immagino, immagino di aver ottenuto quello che volevo

Non ho mai saputo di cosa avevo bisogno, lascialo

Sta a me mandare tutto a puttane senza una buona ragione

Lo so, lo so che è stata colpa mia

Non ho mai risposto a quella telefonata, oh, Signore

Tutti questi cuori infranti ma il mio è quello che sanguina

Stronzate, mi nutro

Io e il mio appetito egoistico

Non avevo bisogno del tuo aiuto

Ora siamo solo io, me stesso e io

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Ora siamo solo io, me stesso e io

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lieOra siamo solo io, me stesso e io

Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh!

Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh!

Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh!

Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh!

Immagino, immagino di aver ottenuto quello che volevo

Non ho mai saputo di cosa avevo bisogno, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Stronzate, mi nutro

Io e il mio appetito egoistico

Non avevo bisogno del tuo aiuto

Ora siamo solo io, me stesso e io

So che mi vuoi bene

Ed è questo che mi fa venire voglia di morire

Non avevo bisogno del tuo aiuto

Ora siamo solo io, me stesso e io

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Ora siamo solo io, me stesso e io

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Ora siamo solo io, me stesso e

Oh! -Oh! , Oh! -Oh!

(Ora sono solo io, me stesso e, me stesso e)

Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh!

(Ora sono solo io, me stesso e, io e me stesso)

Oh! -Oh! , Oh! -Oh!

(Ora sono solo io, me stesso e)

Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh! , Oh! -Oh!

(Ora sono solo io, me stesso e)