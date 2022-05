Le città dove sono nate più celebrità: Usa e Regno Unito al top

Avete presente come, al giorno d’oggi, il concetto di celebrità sia radicalmente cambiato in confronto a qualche decennio fa?

Ebbene, il blog del casinò online di Betway ha portato a termine una ricerca particolarmente interessante, che mira a scoprire le città con più personaggi famosi. Insomma, dove è nata la maggior parte delle star che conosciamo al giorno d’oggi? Stati Uniti e Regno Unito sono in cima a questa particolare classifica e, rispettivamente, New York e Londra la fanno da padrone.

Regno Unito: tante stelle, ma non solo inglesi

Come si può facilmente intuire, la città che ha dato i natali al più alto numero di celebrità note in tutto il mondo, è inevitabilmente Londra. All’ombra del Big Ben sono nati alcuni personaggi famosi che hanno scritto la storia del mondo del cinema, come ad esempio Alec Guinness, diventato famoso grazie alla sua interpretazione nel film Star Wars.

A Londra è nata anche la principale star di Downton Abbey, ovvero la bellissima attrice Maggie Smith, mentre nella vicina Reading è nata Kate Winslet. Insomma, ci vuole veramente poco per notare come la parte sud-est della nazione inglese rappresenti un territorio molto fertile per tutti coloro che sognano di diventare degli attori.

Al tempo stesso, Londra non sfigura nemmeno quando si parla di star che hanno sfondato nel mondo della musica. Infatti, ben cinque artisti che sono nati all’ombra del Big Ben hanno fatto capolino nella classifica dei 100 cantanti più ascoltati di tutti tempi sulla ben nota piattaforma di Spotify.

Qualche esempio? Si tratta di Sam Smith e Adele, che hanno realizzato pure due meravigliose colonne sonore presenti nella saga di James Bond, per non parlare di Elton John e Dua Lipa, che di recente hanno unito le loro forze per creare un singolo, Cold Heart, che sta avendo un ottimo successo.

In altre città dell’Inghilterra, invece, il talento sembra essere maggiormente indirizzato verso lo sport. Ad esempio, a Middlesbrough, che si trova nell’area nord-est del Paese, hanno visto la luce due grandissimi allenatori del mondo del calcio, ovvero Brian Clough e Don Revie.

Negli anni Settanta, proprio questi ultimi hanno dato vita a un gran numero di duelli e testa a testa molto emozionanti. Non solo, dato che Middlesbrough è la città natale anche di James Arthur, un cantante che è riuscito a diventare famoso in tutto il mondo dopo aver preso parte al ben noto programma tv X Factor.

Gli Usa e le celebrità che hanno sfondato su Spotify

Come si può facilmente intuire, quando si tratta di numeri e statistiche, al giorno d’oggi si fa riferimento sempre più spesso alla piattaforma di Spotify. È inevitabile, dato che ormai il successo di un artista viene misurato proprio dalle statistiche che si è in grado di ottenere su questa piattaforma.

Ebbene, non è proprio un caso se tra i cento artisti più ascoltati di sempre su Spotify, addirittura il 60% provenga proprio dagli Usa e, nello specifico, sono lo stato della California e quello di New York ad aver contribuito maggiormente in tal senso. In entrambi questi stati, infatti, sono nate ben nove celebrità che hanno avuto successo nel campo della musica.

Basti pensare come da New York provengano artisti del calibro di Lana Del Rey, Lady Gaga, Cardi B e A$AP Rocky. Invece, in California c’è una distribuzione senz’altro meno omogenea. Ad esempio, sono nate a Los Angeles due star del momento, ovvero Doja Cats e Billie Eilish. Compton, invece, ha dato i natali nel corso degli ultimi anni a diversi artisti che hanno avuto un grande successo nel campo dell’hip-hop.