Un posto al sole anticipazioni: cosa succederà oggi?

Come di consueto, questa sera alle ore 20.45 andrà in onda una nuova puntata della soap opera “Un posto al sole“: siete pronti a scoprire cosa succederà?

Dopo aver assistito alla scena in cui Riccardo è in preda a fortissimi sensi di colpa scaturiti “dall’incidente” con Virginia (vedi qui), allo stesso tempo abbiamo visto Rossella pronta a far pace con il passato non cosciente dell’accaduto. Dopo la decisione drastica presa da Riccardo, Rossella ha trovato conforto nell’amicizia con Silvia: Rossella confesserà a quest’ultima la fine della sua storia con Riccardo.

Rossella affronterà la decisione drastica di Riccardo, senza però conoscerne i reali motivi. Intanto i suoi genitori si troveranno di nuovo faccia a faccia.

Un posto al sole – anticipazioni

Nella puntata di oggi, il fratello di Riccardo affronterà la situazione con Rossella, ma la sua decisione provocherà enormi ripercussioni. Nel frattempo, Silvia che ultimamente ha legato molto con Rossella, avrà una discussione molto accesa con Michele, probabilmente a causa della preoccupazione per quello che è successo a Rossella.

Al termine del confronto, Silvia si incontrerà con Giancarlo, che ha per lei delle grosse novità. L’uomo le farà una proposta piuttosto inaspettata che spiazzerà completamente la Graziani: di che cosa si tratta?

Infine, Mariella deciderà di intervenire tra Sarti e Cerruti, mentre Niko dovrà fare i conti con l’invadenza di Alberto. Per non perdervi tutto questo, basterà collegarvi alle 20.45 su Rai3 o su RaiPlay.