Bullismo: la storia di Carletto. Il racconto della maestra. Ecco cos’è successo al piccolo a scuola: vi abbiamo raccontato tutto qui

BULLISMO: CARLETTO E’ “TROPPO BUONO”- In una scuola milanese, secondo quanto riportano anche i colleghi de “IlSussidiario.net”, una maestra sceglie di prendere in disparte una madre, per parlarle di suo figlio Carletto. “No, niente di grave”, dice la maestra. “No, non si preoccupi. Solo che Carletto, vede, è…troppo buono. E proprio non dovrebbe”.

“Mi spiego meglio”– prosegue la maestra. “Ieri Carletto, mentre eravamo in giardino a giocare, è stato bersagliato per dieci minuti da Francesco con dei rametti che avevano raccolto dal terreno. Francesco tirava quei pezzetti di legno anche con violenza. E Carletto niente. Neanche una parolaccia, un pugno anche solo mostrato per convincere il compagno a smettere di colpirlo. Se ne stava lì buono, buono e diceva con garbo e pacatezza “smettila dai, adesso basta”. Ma quello non smetteva e forse Carletto avrebbe fatto bene ad arrabbiarsi un po’, ad andargli vicino e rimproverarlo con più veemenza, correre dalle insegnanti a chiedere un intervento. Niente. Allora… sono intervenuta io”.

La mamma, dal canto suo, ha detto: “Certo che Carletto è buono. E ne sono davvero orgogliosa. E probabilmente dovrebbero esserlo anche le sue maestre, non crede?”. La maestra le ha risposto: “Sì, sì, certo. Ma non è troppo buono? Così finirà per farsi mettere i piedi in testa da tutti”. La mamma di Carletto a quel punto, sale in macchina senza aggiungere altro. Anche lei è una docente e ha fatto corsi di aggiornamento su bullismo e cyberbullismo. Infine, la maestra aveva messo in guardia la madre di Carletto, dicendo: “Questo è un mondo di lupi, cara signora. E noi, come ben sa anche lei che fa il mio stesso mestiere, non ci possiamo fare niente. Bisogna che i bambini imparino a difendersi”.

