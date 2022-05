Super asta per la Marylin di Andy Warhol: venduta per 195 milioni di dollari

È proprio vero che l’arte è eterna… e si fa pagare anche da record! È il caso della celebre serigrafia di Andy Warhol, ritraente l’icona cinematografica Marylin Monroe.

L’opera fu realizzata circa due anni dopo la morte della diva, avvenuta in circostanze tuttora misteriose. E proprio ieri sera la gallerista Larry Gagosian è riuscita ad aggiudicarsi l’opera d’arte.

Il ricavato andrà in beneficenza. A proposito di compenso, si tratta di una vera e propria asta da record. Il ritratto di Marylin è stato infatti battuto da Christie’s per 195 milioni di dollari (184 milioni di euro). E’ infatti il prezzo più alto mai pagato in un’asta per un’opera d’arte del XX secolo (e per un’opera d’arte americana venduta all’asta).“

“Shot Sage Blue Marilyn” è il nome della serigrafia, che fu dipinta da Andy Warhol prendendo a modello la foto promozionale scattata per il film dell’anno prima Niagara, di cui l’attrice era protagonista.

Warhol trasformò i colori della foto: dalle labbra rosso porpora all’ombretto turchese di Marylin, ad un gioco psichedelico e futurista, dalle tonalità di un verde salvia. Di quel ritratto ne estrasse poi 5 diverse versioni, con altrettanti diversi sfondi : rosso, arancione, blu, blu salvia (quello appunto messo all’asta) e turchese.