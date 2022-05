Uomini e donne anticipazioni: ecco cosa succederà oggi 10 maggio

Uomini e donne anticipazioni: se negli scorsi giorni abbiamo ritrovato al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi durante la nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, ritroveremo la coppia formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovano, che all’interno del programma si sono conosciuti e innamorati. Ma oggi cosa succederà? Perché torneranno nello studio di Uomini e donne?

Secondo le prime anticipazioni, Isabella Ricci e Fabio Mantovano torneranno da Maria De Filippi per giurare davanti ai milioni di telespettatori, che hanno seguito le loro vicissitudini, il fatidico sì! Ma le sorprese non sono finite qui, infatti, Tina Cipollari chiederà al Cavaliere Biagio Di Maro di fare una passerella sulle note di una canzone scelta da lei: accetterà?

Al centro dello studio, durante la puntata odierna, si accomoderà Alessandro Vicinanza, l’ex corteggiatore di Ida Platano che pare stia conoscendo una nuova ragazza.

Inoltre, nel corso della puntata, potrebbe esserci nuovamente spazio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo i commenti mossi da Tina Cipollari che è convinta che la Dama provi ancora un sentimento forte per Riccardo, Ida rinuncerà a ballare con il Cavaliere per dimostrare che la realtà è ben diversa: con Marco sarà la volta buona?