Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 9 maggio

Dopo la pausa del weekend ritorna sugli schermi Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo a ciò che accadrà nel corso della puntata di oggi, in onda su Canale5 alle 14:45

TRONO OVER. Secondo quanto riportato nelle diverse anticipazioni di Uomini e Donne, sembra che il trono Over avrà il dominio totale sulla puntata; per cui – almeno per oggi- il trono classico verrà messo da parte. Infatti, una questione in studio sarà il motivo di un forte dibattito: stiano naturalmente parlando del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Come si è avuto modo di apprendere nel corso delle precedenti puntate, Riccardo – ex storico di Ida- ha fatto nuovamente ritorno ad Uomini e Donne. Nonostante ciò, Guarnieri ha più volte affermato di non provare più nulla per Ida e di considerarla, invece, solo come un’amica. E’ anche vero però che, puntata dopo puntata, i due si sono lasciati andare ad atteggiamenti e battutine molto complici. Sebbene i due si affermano a negare un nuovo possibile coinvolgimento tra di loro, oggi Ida affermerà di non riuscire a vedere Riccardo come un amico.

Una rivelazione che lascerà tutti a bocca aperta in studio. Chissà come reagirà Tina Cipollari, visto che diverse volte si è scagliata contro la coppia accusandoli di stare mentendo, e che in realtà i due volessero riprovare a far funzionare le cose tra di loro.

Per quanto riguarda gli altri partecipanti di Uomini e Donne, le anticipazioni rivelano che avremo ulteriori aggiornamenti anche sulle vicende sentimentali di Alessandro e Bruno. Il primo confermerà che la sua conoscenza con la dama Concetta non è andata a buon fine, anche se farà sapere di aver notato in studio un’altra dama a cui sembra interessato. Chi sarà mai? Invece, Bruno ribadirà la sua volontà di voler trovare qualcuna che sia disposta ad andare a vivere con lui.