Anticipazioni Uomini e Donne: tutto sulla puntata di oggi 6 maggio

Ultimo appuntamento settimanale del talk show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Scopriamo insieme cosa accadrà oggi nello studio di Maria De Filippi, madrina delle numerose coppie uscite dagli studi Mediaset. Secondo le anticipazioni Uomini e Donne sotto i riflettori oggi dovrebbe ritornare Alessandro Vicinanza, il quale sarà il protagonista di un confronto con Melissa, una ragazza nuova del parterre. Il tronista ha detto di voler approfondire la conoscenza con lei, ma la giovane ha dichiarato di essere più orientata verso il cavaliere Luca.

Attenzione poi rivolta anche a Riccardo Guarnieri. Dopo aver interrotto la frequentazione con Mariagrazia, il cavaliere chiede di parlare nuovamente con Gloria, la dama con cui era uscito in precedenza. Lui sembrerebbe propenso a ricominciare, poichè nutre per la dama una forte attrazione fisica. Ma Gloria mette dei freni, rivelando di essere interessata ad un altro cavaliere, con il quale c’è stato anche un bacio. Come andrà a finire tra i due?

Parlando sempre di dame e cavalieri, non mancherà l’ennesimo riferimento ai due ex Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il ritorno in studio di lui ha fatto rinascere vecchie emozioni e ricordi nel cuore della Platano, la quale ha ammesso di non vedere in Riccardo un amico.

Il cavaliere pugliese ha invece specificato e rassicurato di non provare più nulla per Ida, se non puro affetto. E’ la verità? Chissà se assisteremo ad un ritorno di fiamma. Con quei due non ci sarebbe da meravigliarsi.

Secondo le Anticipazioni Uomini e Donne ci sarebbe un piccolo slot anche per Luca Salatino, il quale, dopo l’autoeliminazione di Aurora Colomba, è rimasto solo con Lilli e Soraia. Avrà deciso di uscire con entrambe o avrà portato in esterna solo Soraia con cui non esce da diversi giorni? Lo scopriremo restando sintonizzati su Canale 5.