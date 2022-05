Bullismo a Celano: la scuola Paritaria Beato Tommaso si dichiara estranea ai fatti. Ecco cos’è successo: il comunicato riportato nel pezzo

BULLISMO A CELANO: LA SCUOLA PARITARIA BEATO TOMMASO SI DICE ESTRANEA AI FATTI– Dopo diverse segnalazioni arrivate su un presunto episodio di bullismo, la scuola paritaria Beato Tommaso Da Celano, in una nota stampa, ha smentito la notizia.

Ecco il comunicato ufficiale della scuola: “Al fine di tutelare nella maniera più congrua e corretta i bambini che studiano presso la nostra struttura, i docenti e tutto il personale che vi lavora, nonché l’immagine stessa dell’Istituto, si fa presente che la Scuola Paritaria Beato Tommaso da Celano – Progetto Gestito da Rwanda Evolution ETS (Ex Onlus) è totalmente estranea ai fatti. La bambina che avrebbe subito l’episodio di bullismo non frequenta la nostra scuola, nessuno dei bambini iscritti presso di noi ha mai lamentato episodi di bullismo e tutto il personale scolastico è pienamente preparato per evitare l’insorgere ed affrontare l’insidioso problema del bullismo”.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Bullismo a Firenze, adulti in campo contro il fenomeno: La prevenzione è l’arma letale”. Clicca qui.

Ci siamo anche su Instagram. Dai uno sguardo alla nostra pagina. Clicca qui.