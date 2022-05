Benedetta Porcaroli rivela: “Sono stata vittima di bullismo”. Ecco le parole dell’attrice romana protagonista del film “La scuola cattolica”

BULLISMO: LA STORIA DI BENEDETTA PORCAROLI- Benedetta Porcaroli è stata vittima di bullismo da ragazzina. Stiamo parlando di cyberbullismo, quello che molto spesso ha origine in rete, ma può comunque lasciare ferite profonde. In questo caso, il tutto è nato grazie a un gruppo Facebook.

L’attrice, nata a Roma nel 1999, ha dichiarato: “Sono sempre stata filiforme. I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi. Su Facebook avevano creato gruppi: Benedetta Porcaroli piatta. Oggi il mio fisico lo vedo come una salvezza”.

Benedetta Porcaroli ha poi così proseguito: “Era inevitabile. Ma non sono mai stata veramente preoccupata. Mio padre per smussare mi diceva ironico: un cognome così non passa inosservato, si ricorderanno di te. Papà ha diverse lauree e ha fatto tanti lavori, ora insegna, è stato lui a trasmettermi l’amore per il cinema. Alberto Sordi, Anna Magnani; mamma lavora al Quirinale. A 15 anni un’amica di mia madre agente di cinema mi chiese: vuoi fare un provino? Mi ritrovai su Raiuno in Tutto può succedere. Si sono fidati, hanno visto qualcosa in me. Ero piccola, inconsapevole”.

